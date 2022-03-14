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Японский производитель шин Bridgestone приостановит деятельность в России - РИА Новости, 14.03.2022
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Японский производитель шин Bridgestone приостановит деятельность в России
Японский производитель шин Bridgestone приостановит деятельность в России - РИА Новости, 14.03.2022
Японский производитель шин Bridgestone приостановит деятельность в России
Японский производитель шин Bridgestone приостанавливает работу своего завода в Ульяновске и экспорт шин в Россию, а также замораживает новые инвестиции в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:07
2022-03-14T16:56
экономика
ульяновск
япония
россия
шины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Японский производитель шин Bridgestone приостанавливает работу своего завода в Ульяновске и экспорт шин в Россию, а также замораживает новые инвестиции в стране, сообщила компания."После всестороннего и исчерпывающего анализа ситуации Bridgestone решил приостановить производство в России и экспорт в Россию", - говорится в сообщении.Компания приостановит работу своего завода в Ульяновске с 18 марта. С 14 марта она приостанавливает экспорт и замораживает все новые инвестиции в России.Bridgestone, основанная в 1931 году в Японии, специализируется на производстве шин. Компания работает более чем в 150 странах, а штат насчитывает свыше 138 тысяч человек.
ульяновск
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экономика, ульяновск, япония, россия, шины
12:07 14.03.2022 (обновлено: 16:56 14.03.2022)
 
Японский производитель шин Bridgestone приостановит деятельность в России

Производитель шин Bridgestone приостановит работу завода в Ульяновске и экспорт в Россию

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Японский производитель шин Bridgestone приостанавливает работу своего завода в Ульяновске и экспорт шин в Россию, а также замораживает новые инвестиции в стране, сообщила компания.
"После всестороннего и исчерпывающего анализа ситуации Bridgestone решил приостановить производство в России и экспорт в Россию", - говорится в сообщении.
Компания приостановит работу своего завода в Ульяновске с 18 марта. С 14 марта она приостанавливает экспорт и замораживает все новые инвестиции в России.
Bridgestone, основанная в 1931 году в Японии, специализируется на производстве шин. Компания работает более чем в 150 странах, а штат насчитывает свыше 138 тысяч человек.
 
ЭкономикаУльяновскЯпонияРоссияШины
 
 
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