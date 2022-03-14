https://ria.ru/20220314/bomba-1778032925.html

В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки, заявили в Хорватии

В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки, заявили в Хорватии - РИА Новости, 14.03.2022

В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки, заявили в Хорватии

Авиабомба, которую нес упавший в столице Хорватии беспилотник советского производства, содержала 40 килограммов взрывчатки, сообщил советник министра обороны... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:24

2022-03-14T12:24

2022-03-14T16:36

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БЕЛГРАД, 14 мар — РИА Новости. Авиабомба, которую нес упавший в столице Хорватии беспилотник советского производства, содержала 40 килограммов взрывчатки, сообщил советник министра обороны страны генерал Желько Живанович.Он уточнил, что заряд был кумулятивный и сдетонировал при столкновении беспилотника с землей. Энергия взрыва ушла в почву, поэтому воронка не так велика.По словам генерала, сейчас военные анализируют фрагменты бомбы и дрона, в ближайшие несколько дней гражданам сообщат о результатах.Беспилотный летательный аппарат упал в ночь на пятницу в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это мог быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье его обломки извлекли из воронки.Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил накануне, что фрагменты дрона несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, он добавил, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.Премьер-министр страны Андрей Пленкович в субботу на месте происшествия заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО. Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к подобным инцидентам.По стечению обстоятельств в пятницу вечером премьер заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны и приобрести системы ПВО ближнего действия.

https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777732971.html

https://ria.ru/20220311/zagreb-1777669740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хорватия, загреб