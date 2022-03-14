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В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки, заявили в Хорватии - РИА Новости, 14.03.2022
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В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки, заявили в Хорватии
В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки, заявили в Хорватии - РИА Новости, 14.03.2022
В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки, заявили в Хорватии
Авиабомба, которую нес упавший в столице Хорватии беспилотник советского производства, содержала 40 килограммов взрывчатки, сообщил советник министра обороны... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:24
2022-03-14T16:36
в мире
хорватия
загреб
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БЕЛГРАД, 14 мар — РИА Новости. Авиабомба, которую нес упавший в столице Хорватии беспилотник советского производства, содержала 40 килограммов взрывчатки, сообщил советник министра обороны страны генерал Желько Живанович.Он уточнил, что заряд был кумулятивный и сдетонировал при столкновении беспилотника с землей. Энергия взрыва ушла в почву, поэтому воронка не так велика.По словам генерала, сейчас военные анализируют фрагменты бомбы и дрона, в ближайшие несколько дней гражданам сообщат о результатах.Беспилотный летательный аппарат упал в ночь на пятницу в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это мог быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье его обломки извлекли из воронки.Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил накануне, что фрагменты дрона несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, он добавил, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.Премьер-министр страны Андрей Пленкович в субботу на месте происшествия заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО. Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к подобным инцидентам.По стечению обстоятельств в пятницу вечером премьер заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны и приобрести системы ПВО ближнего действия.
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в мире, хорватия, загреб
12:24 14.03.2022 (обновлено: 16:36 14.03.2022)
 
В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки, заявили в Хорватии

Минобороны Хорватии: бомба упавшего в Загребе БПЛА содержала 40 килограммов взрывчатки

© AP Photo / Darko BandicМесто падения беспилотника в Загребе
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Место падения беспилотника в Загребе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 мар — РИА Новости. Авиабомба, которую нес упавший в столице Хорватии беспилотник советского производства, содержала 40 килограммов взрывчатки, сообщил советник министра обороны страны генерал Желько Живанович.

"Вчера мы выкопали летательный аппарат и получили новую информацию. Найдены фрагменты авиабомбы, о которой не знаем всех деталей, но согласно тому, что знаем, речь идет о бомбе русского (в бывшей Югославии часто означает советского. — Прим. ред.) производства весом 120 килограммов. Из них 40 килограммов приходилось на взрывчатку", — заявил Живанович в эфире национального телевидения.

Он уточнил, что заряд был кумулятивный и сдетонировал при столкновении беспилотника с землей. Энергия взрыва ушла в почву, поэтому воронка не так велика.
По словам генерала, сейчас военные анализируют фрагменты бомбы и дрона, в ближайшие несколько дней гражданам сообщат о результатах.
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:14
Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский
Беспилотный летательный аппарат упал в ночь на пятницу в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это мог быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье его обломки извлекли из воронки.
Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил накануне, что фрагменты дрона несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, он добавил, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.
Премьер-министр страны Андрей Пленкович в субботу на месте происшествия заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО. Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к подобным инцидентам.
По стечению обстоятельств в пятницу вечером премьер заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны и приобрести системы ПВО ближнего действия.
Место падения беспилотника в Загребе. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 14:47
Президент Хорватии считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины
 
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