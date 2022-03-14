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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220314/besporyadki-1777984297.html
В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков
В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков - РИА Новости, 14.03.2022
В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков
Число погибших в Казахстане при январских беспорядках составило 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T07:47
2022-03-14T07:48
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 14 мар – РИА Новости. Число погибших в Казахстане при январских беспорядках составило 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 225 человек, в том числе 19 силовиков."Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков", - сказал Асылов на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента в понедельник.
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в мире, казахстан
07:47 14.03.2022 (обновлено: 07:48 14.03.2022)
 
В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков

Генпрокурор Казахстана Асылов: во время январских беспорядков погибли 230 человек

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкРабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
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НУР-СУЛТАН, 14 мар – РИА Новости. Число погибших в Казахстане при январских беспорядках составило 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.
Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Карим Масимов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
07:43
В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ
"Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков", - сказал Асылов на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента в понедельник.
 
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