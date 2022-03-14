https://ria.ru/20220314/besporyadki-1777984297.html

В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков

В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков - РИА Новости, 14.03.2022

В Казахстане назвали число погибших во время январских беспорядков

Число погибших в Казахстане при январских беспорядках составило 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T07:47

2022-03-14T07:47

2022-03-14T07:48

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 14 мар – РИА Новости. Число погибших в Казахстане при январских беспорядках составило 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 225 человек, в том числе 19 силовиков."Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков", - сказал Асылов на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента в понедельник.

https://ria.ru/20220314/masimov-1777984061.html

казахстан

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Максим Горбачев

в мире, казахстан