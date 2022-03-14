https://ria.ru/20220314/avtomobili-1778009402.html

Эксперты заявили о замедлении роста цен на автомобили

Эксперты заявили о замедлении роста цен на автомобили - РИА Новости, 14.03.2022

Эксперты заявили о замедлении роста цен на автомобили

Спрос и цены на автомобили в России росли с конца февраля, однако тенденция начала замедляться, ситуация на отечественном рынке авто стабилизировалась – это... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:47

2022-03-14T10:47

2022-03-14T10:47

экономика

авто

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Спрос и цены на автомобили в России росли с конца февраля, однако тенденция начала замедляться, ситуация на отечественном рынке авто стабилизировалась – это связано в том числе с уменьшением колебания курсов валют, сказала РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец."С 26 февраля по 2 марта 2022 года ежедневно рос интерес россиян к покупке машин: за неделю спрос увеличится на 35%. При этом каждый второй продавец переписал ценники — машины в России резко подорожали на 15%. С 3 марта эта тенденция начала замедляться: происходит стабилизация спроса и цен на рынке авто", - сообщила Погребец. По ее словам, средняя стоимость автомобилей с пробегом с 3 марта держится возле отметки 1,1 миллиона рублей, а новые машины в среднем стоят около 2,7 миллиона рублей.При этом автомобили возрастом до семи лет и ценой до миллиона рублей продаются быстро, отметила она. "Скорость продажи таких машин увеличилась в два раза относительно аналогичного периода прошлого месяца. На рынке остаются дорогие или старые авто, что дает небольшой рост средней цены при сокращении предложения", - сказала Погребец.По словам собеседника агентства, за прошедшие выходные в регионах России стоимость машин в среднем увеличилась на 2%. Значительно сократилось предложение и выросли цены на праворульные автомобили возрастом до семи лет, их стоимость достигла 1,6 миллиона рублей. В сегменте машин с левым рулем наибольшим спросом пользуются модели до миллиона рублей, наблюдается сокращение выбора."Небольшое выравнивание роста спроса произошло из-за уменьшения ежедневных колебаний курсов валют", - отмечает аналитик портала "Дром" Игорь Олейников. "У каждого кризиса есть несколько фаз... Сначала... народ просто бежит спасать свои активы. Затем идет период псевдостабилизации: никто все не знает, что будет дальше, но средств и сил на реакцию уже нет. Возможно, рынок авто сейчас находится на этом этапе или подходит к нему. Дальше начинается длительный период — хвост кризиса — когда становится понятно, чем кризис закончится и как разрешится", - говорит он.Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.

https://ria.ru/20220313/ugony-1777893145.html

https://ria.ru/20220311/vesna-1777575661.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто, россия