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"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы - РИА Новости, 14.03.2022
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Туризм
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"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы
"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы - РИА Новости, 14.03.2022
"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы
Лоукостер "Победа" со вторника отменяет обязательное ношение медицинских масок на рейсах из Москвы или в столицу, заявил журналистам представитель компании. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:22
2022-03-14T20:22
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лоукостер "Победа" со вторника отменяет обязательное ношение медицинских масок на рейсах из Москвы или в столицу, заявил журналистам представитель компании.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в столице обязательный масочный режим перестает работать с 15 марта."Во время полета на рейсах "Победы" в и из Москвы с завтрашнего дня обязательное ношение масок отменено в связи со снятием ограничений в Москве", — сказал представитель перевозчика.
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туризм, сергей собянин, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты
20:22 14.03.2022
 
"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы

В самолетах лоукостера "Победа" из Москвы или в столицу больше не нужны маски

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лоукостер "Победа" со вторника отменяет обязательное ношение медицинских масок на рейсах из Москвы или в столицу, заявил журналистам представитель компании.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в столице обязательный масочный режим перестает работать с 15 марта.
"Во время полета на рейсах "Победы" в и из Москвы с завтрашнего дня обязательное ношение масок отменено в связи со снятием ограничений в Москве", — сказал представитель перевозчика.
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