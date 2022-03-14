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"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы
"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы - РИА Новости, 14.03.2022
"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы
Лоукостер "Победа" со вторника отменяет обязательное ношение медицинских масок на рейсах из Москвы или в столицу, заявил журналистам представитель компании. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:22
2022-03-14T20:22
2022-03-14T20:22
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лоукостер "Победа" со вторника отменяет обязательное ношение медицинских масок на рейсах из Москвы или в столицу, заявил журналистам представитель компании.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в столице обязательный масочный режим перестает работать с 15 марта."Во время полета на рейсах "Победы" в и из Москвы с завтрашнего дня обязательное ношение масок отменено в связи со снятием ограничений в Москве", — сказал представитель перевозчика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сергей собянин, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты
"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы
В самолетах лоукостера "Победа" из Москвы или в столицу больше не нужны маски