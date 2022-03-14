https://ria.ru/20220314/aviakompaniya-1778145448.html

"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы

"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы - РИА Новости, 14.03.2022

"Победа" отменяет обязательное ношение масок на рейсах из Москвы

Лоукостер "Победа" со вторника отменяет обязательное ношение медицинских масок на рейсах из Москвы или в столицу, заявил журналистам представитель компании. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:22

2022-03-14T20:22

2022-03-14T20:22

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лоукостер "Победа" со вторника отменяет обязательное ношение медицинских масок на рейсах из Москвы или в столицу, заявил журналистам представитель компании.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в столице обязательный масочный режим перестает работать с 15 марта."Во время полета на рейсах "Победы" в и из Москвы с завтрашнего дня обязательное ношение масок отменено в связи со снятием ограничений в Москве", — сказал представитель перевозчика.

https://ria.ru/20220314/indiya-1778099434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сергей собянин, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты