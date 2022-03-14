Рейтинг@Mail.ru
В Москве отменили масочный режим - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220314/maski-1778076428.html
В Москве отменили масочный режим
В Москве отменили масочный режим - РИА Новости, 14.03.2022
В Москве отменили масочный режим
С 15 марта в Москве отменят масочный режим. Об этом в блоге написал мэр города Сергей Собянин РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:42
2022-03-14T16:18
распространение коронавируса
москва
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778077976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e866061772c54f1b720f1392a6384e.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С 15 марта в Москве отменят масочный режим. Об этом в блоге написал мэр города Сергей СобянинКроме того, на предприятиях и в организациях перестают действовать обязательные антикоронавирусные меры: регулярная термометрия, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.Как заявил Собянин, это решение еще и поддержит бизнес, которому и так приходится справляться с последствиями санкций. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.Как сообщила замглавы города Анастасия Ракова, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились еще на 40%.Улучшение эпидобстановки позволяет наращивать объемы плановой и специализированной помощи, добавила она. Так, еще около 600 коек в столичных больницах возвращаются к плановой и специализированной помощи, еще три КТ-центра для диагностики COVID-19 после дезинфекции возобновили плановый прием, а около 1,2 тысячи коек в пяти резервных госпиталях прекратили прием пациентов.
https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html
https://ria.ru/20220306/ispytaniya-1776870087.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778077976_37:0:2448:1808_1920x0_80_0_0_4fafb5313768cd17e2ef0343bced2969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, сергей собянин
14:42 14.03.2022 (обновлено: 16:18 14.03.2022)
 
В Москве отменили масочный режим

Мэр Москвы Собянин отменил масочный режим в городе с 15 марта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Цветной бульвар" Московского метрополитена
Пассажиры на станции Цветной бульвар Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С 15 марта в Москве отменят масочный режим. Об этом в блоге написал мэр города Сергей Собянин

"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение", — отметил он.

Кроме того, на предприятиях и в организациях перестают действовать обязательные антикоронавирусные меры: регулярная термометрия, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.
Как заявил Собянин, это решение еще и поддержит бизнес, которому и так приходится справляться с последствиями санкций.
Коронавирусная инфекция станет управляемой – главврач московской 52-й больницы Лысенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 06:53Распространение коронавируса
При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.
Как сообщила замглавы города Анастасия Ракова, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились еще на 40%.
Улучшение эпидобстановки позволяет наращивать объемы плановой и специализированной помощи, добавила она. Так, еще около 600 коек в столичных больницах возвращаются к плановой и специализированной помощи, еще три КТ-центра для диагностики COVID-19 после дезинфекции возобновили плановый прием, а около 1,2 тысячи коек в пяти резервных госпиталях прекратили прием пациентов.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 03:28Распространение коронавируса
Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител"
 
Распространение коронавирусаМоскваОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала