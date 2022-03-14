https://ria.ru/20220314/maski-1778076428.html
В Москве отменили масочный режим
В Москве отменили масочный режим - РИА Новости, 14.03.2022
В Москве отменили масочный режим
С 15 марта в Москве отменят масочный режим. Об этом в блоге написал мэр города Сергей Собянин РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:42
2022-03-14T14:42
2022-03-14T16:18
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С 15 марта в Москве отменят масочный режим. Об этом в блоге написал мэр города Сергей СобянинКроме того, на предприятиях и в организациях перестают действовать обязательные антикоронавирусные меры: регулярная термометрия, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.Как заявил Собянин, это решение еще и поддержит бизнес, которому и так приходится справляться с последствиями санкций. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.Как сообщила замглавы города Анастасия Ракова, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились еще на 40%.Улучшение эпидобстановки позволяет наращивать объемы плановой и специализированной помощи, добавила она. Так, еще около 600 коек в столичных больницах возвращаются к плановой и специализированной помощи, еще три КТ-центра для диагностики COVID-19 после дезинфекции возобновили плановый прием, а около 1,2 тысячи коек в пяти резервных госпиталях прекратили прием пациентов.
https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, сергей собянин
14:42 14.03.2022 (обновлено: 16:18 14.03.2022)
В Москве отменили масочный режим
Мэр Москвы Собянин отменил масочный режим в городе с 15 марта
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
С 15 марта в Москве отменят масочный режим. Об этом в блоге
написал мэр города Сергей Собянин
"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение", — отметил он.
Кроме того, на предприятиях и в организациях перестают действовать обязательные антикоронавирусные меры: регулярная термометрия, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.
Как заявил Собянин, это решение еще и поддержит бизнес, которому и так приходится справляться с последствиями санкций.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.
Как сообщила замглавы города Анастасия Ракова, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились еще на 40%.
Улучшение эпидобстановки позволяет наращивать объемы плановой и специализированной помощи, добавила она. Так, еще около 600 коек в столичных больницах возвращаются к плановой и специализированной помощи, еще три КТ-центра для диагностики COVID-19 после дезинфекции возобновили плановый прием, а около 1,2 тысячи коек в пяти резервных госпиталях прекратили прием пациентов.