https://ria.ru/20220314/maski-1778076428.html

В Москве отменили масочный режим

В Москве отменили масочный режим - РИА Новости, 14.03.2022

В Москве отменили масочный режим

С 15 марта в Москве отменят масочный режим. Об этом в блоге написал мэр города Сергей Собянин РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:42

2022-03-14T14:42

2022-03-14T16:18

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С 15 марта в Москве отменят масочный режим. Об этом в блоге написал мэр города Сергей СобянинКроме того, на предприятиях и в организациях перестают действовать обязательные антикоронавирусные меры: регулярная термометрия, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.Как заявил Собянин, это решение еще и поддержит бизнес, которому и так приходится справляться с последствиями санкций. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.Как сообщила замглавы города Анастасия Ракова, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились еще на 40%.Улучшение эпидобстановки позволяет наращивать объемы плановой и специализированной помощи, добавила она. Так, еще около 600 коек в столичных больницах возвращаются к плановой и специализированной помощи, еще три КТ-центра для диагностики COVID-19 после дезинфекции возобновили плановый прием, а около 1,2 тысячи коек в пяти резервных госпиталях прекратили прием пациентов.

https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html

https://ria.ru/20220306/ispytaniya-1776870087.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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