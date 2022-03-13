https://ria.ru/20220313/ugony-1777893145.html

Страховщики ожидают роста угонов автомобилей в России

Страховщики ожидают роста угонов автомобилей в России - РИА Новости, 13.03.2022

Страховщики ожидают роста угонов автомобилей в России

Запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним в Россию приведет к росту угонов с целью разбора машин на запчасти, на этом фоне средняя... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T05:05

2022-03-13T05:05

2022-03-13T05:38

авто

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Елена Лыкова. Запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним в Россию приведет к росту угонов с целью разбора машин на запчасти, на этом фоне средняя стоимость каско также подорожает, сказали опрошенные РИА Новости страховщики.Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce."События развиваются стремительно, делать прогнозы сложно", - признается директор департамента по работе с автобизнесом "Росгосстраха" Сергей Кириченко."Ряд производителей остановили поставки новых автомобилей и запасных частей в Россию. Автомобили, которые успели пройти таможенное оформление до 24 февраля, должны попасть в автосалоны официальных дилеров, но в условиях волатильности курсов дилеры корректируют отпускные цены. Стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растет стремительно - в 1,5-2 раза", - говорит он.Кражи и мошенничестваКак отметили в пресс-службе "АльфаСтрахования", пока специалисты компании не отмечают увеличения числа угонов, но внимательно следят за ситуацией. При условии дефицита запчастей потенциально есть опасность увеличения количество попыток мошенничества и угонов автомобилей, считают они.Проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на статистике угонов: очевидно, что их количество, особенно в наиболее востребованных сегментах моделей и марок машин, увеличится, также считает директор направления по управлению портфелем каско "Росгосстраха" Ольга Асташкина."С учетом текущей ситуации включение риска "хищение" в страховой полис актуально как никогда. Если в договоре есть риск "хищение", то при наступлении страхового случая компания выплачивает страховое возмещение в соответствии с условиями договора", - замечает она.Если ситуация не позволяет купить полис каско с опцией "от всех рисков", можно застраховать автомобиль только от так называемого "тоталя" — полной конструктивной гибели и хищения, рекомендует эксперт.Стоимость каско возрастетКлиентам стоит готовиться к дальнейшему повышению стоимости полисов каско, неизбежному в сложившейся ситуации, отмечает Асташкина из "Росгосстраха".В условиях ослабления курса рубля и общей неопределенности станции техобслуживания автомобиля поднимают расценки на работу и на запасные части, что ведет к удорожанию ремонта – этот фактор, как и статистика угонов, также влияет на ценообразование в автостраховании, указывает она."Ну и также стоит учитывать, что, как правило, срок действия договора — 1 год, в условиях нестабильной экономики это означает повышенные инфляционные риски. Ведь сейчас при заключении договора каско страховщик берет на себя риск, что, например, правое переднее крыло автомобиля определенной марки будет стоить в декабре 2022 не 10 тысяч рублей, как сейчас, а гораздо больше. При том, что сегодня никто не может предсказать, будет ли оно стоит 50 тысяч или 100, или еще больше", - комментирует эксперт.Как отмечает директор департамента андеррайтинга автострахования "АльфаСтрахование" Илья Григорьев, в компанию поступают уведомления от сервисов об увеличении расценок на ремонт автомобилей до 50%. Страховщик ведет переговоры с партнерами о возможностях более плавного реагирования на изменения курса, так как повышение стоимости ремонта неминуемо повлечет за собой рост стоимости полисов автострахования."Наличие каско сегодня становится еще более актуальным для автовладельцев как с точки зрения сохранения имущества, так и с точки зрения доступности и скорости ремонта, потому что страховщики являются основными партнерами для сервисов, и клиенты страховых компаний для них в приоритете. В дальнейшем рост инфляции будет определять все изменения рынка. Вероятно, будет падать платежеспособный спрос, но в ОСАГО он проявится в последующие годы", - говорит он.

https://ria.ru/20220302/avto-1775964677.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/avto-1776198902.html

https://ria.ru/20220305/avtomobili-1776630184.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

авто, россия