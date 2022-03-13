https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777932086.html

Силы ЛНР при наступлении обнаружили места массового убийства мирных жителей

Силы ЛНР при наступлении обнаружили места массового убийства мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2022

Силы ЛНР при наступлении обнаружили места массового убийства мирных жителей

Силы Луганской народной республики во время наступления обнаружили места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги, сообщила народная милиция... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T15:18

2022-03-13T15:18

2022-03-13T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Силы Луганской народной республики во время наступления обнаружили места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги, сообщила народная милиция ЛНР."В ходе наступления на Попаснянском направлении подразделениями Народной милиции были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги", — говорится в записи в Telegram-канале ведомства.По данным донецких силовиков, отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Как утверждается, тех, кто оказывал сопротивление или пытался бежать, расстреливали.Сегодня Минобороны также сообщало, что боевики батальона "Айдар" удерживали около 300 монахов и мирных жителей в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в Николаеве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775790990.html

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины