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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777956975.html
День 18-й: продвижение ВС России, восстановление городов и новые санкции ЕС
День 18-й: продвижение ВС России, восстановление городов и новые санкции ЕС - РИА Новости, 13.03.2022
День 18-й: продвижение ВС России, восстановление городов и новые санкции ЕС
На 18-й день российской спецоперации на Украине вооруженные силы РФ смогли продвинуться до 9 километров, в уже освобождённых населенных пунктах идёт активное... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:51
2022-03-13T19:51
обострение ситуации в днр и лнр
леонид пасечник
владимир путин
джейк салливан
япония
сша
россия
мид франции‎
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На 18-й день российской спецоперации на Украине вооруженные силы РФ смогли продвинуться до 9 километров, в уже освобождённых населенных пунктах идёт активное восстановление разрушений, а Евросоюз подготовил новый пакет санкций.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, Канаду, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Ход операцииПо данным Минобороны РФ на воскресенье, российские Вооруженные силы установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка, продвижение за день составило до 9 километров. Группировка войск ЛНР освободила от националистов город Попасная.Кроме того, ВС РФ утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.На этих объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающих от зарубежных стран вооружения и техники. В результате удара были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Как заявили в Минобороны РФ, уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сейчас ведётся активная работа по восстановлению разрушенного на освобожденных территориях Луганской народной республики. Как рассказали РИА Новости жители Херсона, в городе, который находится под контролем ВС РФ, возобновляется работа транспорта, банков, общепита, а с понедельника дистанционные занятия начнут и учебные заведения, также в областном центре снова стал функционировать интернет.Новые санкции ЕСПо заявлению главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, в воскресенье должны вступить в силу новые санкции Евросоюза против России. По его словам, меры затронут импорт железа и стали из РФ, экспорт предметов роскоши, запрет любых инвестиций в нефтяную сферу, а также расширение санкционного списка бизнесменов.Также в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций. По его словам, США внимательно следят за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России.
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777953151.html
https://ria.ru/20220313/voyska-1777948338.html
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леонид пасечник, владимир путин, джейк салливан, япония, сша, россия, мид франции‎, евросоюз, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины
19:51 13.03.2022
 
День 18-й: продвижение ВС России, восстановление городов и новые санкции ЕС

День 18-й: продвижение ВС России на Украине, восстановление городов и новые санкции ЕС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На 18-й день российской спецоперации на Украине вооруженные силы РФ смогли продвинуться до 9 километров, в уже освобождённых населенных пунктах идёт активное восстановление разрушений, а Евросоюз подготовил новый пакет санкций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 19:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская армия уничтожила 3736 военных объектов на Украине
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, Канаду, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

Ход операции

По данным Минобороны РФ на воскресенье, российские Вооруженные силы установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка, продвижение за день составило до 9 километров. Группировка войск ЛНР освободила от националистов город Попасная.
Кроме того, ВС РФ утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.
На этих объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающих от зарубежных стран вооружения и техники. В результате удара были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Как заявили в Минобороны РФ, уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
Бойцы Народной милиции ДНР рядом с уничтоженной украинской военной техникой - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 18:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, сейчас ведётся активная работа по восстановлению разрушенного на освобожденных территориях Луганской народной республики. Как рассказали РИА Новости жители Херсона, в городе, который находится под контролем ВС РФ, возобновляется работа транспорта, банков, общепита, а с понедельника дистанционные занятия начнут и учебные заведения, также в областном центре снова стал функционировать интернет.

Новые санкции ЕС

По заявлению главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, в воскресенье должны вступить в силу новые санкции Евросоюза против России. По его словам, меры затронут импорт железа и стали из РФ, экспорт предметов роскоши, запрет любых инвестиций в нефтяную сферу, а также расширение санкционного списка бизнесменов.
Также в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций. По его словам, США внимательно следят за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 14:45
У России есть средства на производство нужных товаров, заявил Силуанов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникВладимир ПутинДжейк СалливанЯпонияСШАРоссияМИД Франции‎ЕвросоюзВооруженные силы РФВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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