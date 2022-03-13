https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777959771.html

В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта

В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта - РИА Новости, 13.03.2022

В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта

Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T20:39

2022-03-13T20:39

2022-03-13T20:49

россия

совет ес

санкции

санкции в отношении россии

комитет постоянных представителей стран-членов ес (coreper)

урсула фон дер ляйен

версаль

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в понедельник, сообщает французское председательство в Совете стран ЕС."Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на Coreper", - говорится в Twitter председательства о новых мерах, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале в конце недели.лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером в пятницу сообщила, что ЕС в рамках четвёртого пакета санкций против России намерен, в частности, запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора из России и экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в РФ. Также ЕС хотел вывести Россию из режима наибольшего благоприятствования в рамках ВТО.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777942846.html

россия

версаль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, совет ес, санкции, санкции в отношении россии, комитет постоянных представителей стран-членов ес (coreper), урсула фон дер ляйен, версаль, еврокомиссия