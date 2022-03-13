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https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777959771.html
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта - РИА Новости, 13.03.2022
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта
Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T20:39
2022-03-13T20:49
россия
совет ес
санкции
санкции в отношении россии
комитет постоянных представителей стран-членов ес (coreper)
урсула фон дер ляйен
версаль
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в понедельник, сообщает французское председательство в Совете стран ЕС."Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на Coreper", - говорится в Twitter председательства о новых мерах, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале в конце недели.лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером в пятницу сообщила, что ЕС в рамках четвёртого пакета санкций против России намерен, в частности, запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора из России и экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в РФ. Также ЕС хотел вывести Россию из режима наибольшего благоприятствования в рамках ВТО.
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россия, совет ес, санкции, санкции в отношении россии, комитет постоянных представителей стран-членов ес (coreper), урсула фон дер ляйен, версаль, еврокомиссия
20:39 13.03.2022 (обновлено: 20:49 13.03.2022)
 
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта

Французское председательство: послы ЕС должны утвердить новые санкции против РФ 14 марта

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в понедельник, сообщает французское председательство в Совете стран ЕС.
"Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на Coreper", - говорится в Twitter председательства о новых мерах, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале в конце недели.
лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером в пятницу сообщила, что ЕС в рамках четвёртого пакета санкций против России намерен, в частности, запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора из России и экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в РФ. Также ЕС хотел вывести Россию из режима наибольшего благоприятствования в рамках ВТО.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 17:08
У любых санкций есть эффект бумеранга, заявил Слуцкий
 
РоссияСовет ЕССанкцииСанкции в отношении РоссииКомитет постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper)Урсула фон дер ЛяйенВерсальЕврокомиссия
 
 
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