https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777959771.html
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта - РИА Новости, 13.03.2022
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта
Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T20:39
2022-03-13T20:39
2022-03-13T20:49
россия
совет ес
санкции
санкции в отношении россии
комитет постоянных представителей стран-членов ес (coreper)
урсула фон дер ляйен
версаль
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в понедельник, сообщает французское председательство в Совете стран ЕС."Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на Coreper", - говорится в Twitter председательства о новых мерах, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале в конце недели.лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером в пятницу сообщила, что ЕС в рамках четвёртого пакета санкций против России намерен, в частности, запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора из России и экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в РФ. Также ЕС хотел вывести Россию из режима наибольшего благоприятствования в рамках ВТО.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777942846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет ес, санкции, санкции в отношении россии, комитет постоянных представителей стран-членов ес (coreper), урсула фон дер ляйен, версаль, еврокомиссия
20:39 13.03.2022 (обновлено: 20:49 13.03.2022)
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции 14 марта
Французское председательство: послы ЕС должны утвердить новые санкции против РФ 14 марта