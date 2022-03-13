https://ria.ru/20220313/reysy-1777914471.html
Для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки организуют спецрейсы
Для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки организуют спецрейсы - РИА Новости, 13.03.2022
Для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки организуют спецрейсы
"Аэрофлот" организует специальные рейсы для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T12:13
2022-03-13T12:13
2022-03-13T12:38
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" организует специальные рейсы для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки, сообщается на сайте перевозчика."Аэрофлот" организует специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полётным сегментом из РФ", - говорится в сообщении.В понедельник, 14 марта, будут выполнены следующие рейсы (время указано местное): FV6266 — вылет из Коломбо в 14.00, прибытие в "Шереметьево" в 20.35, FV6696 — вылет из Шарм-эль-Шейха в 11.30, прилёт в "Шереметьево" в 18.40. Во вторник, 15 марта, к выполнению запланирован рейс FV6998 — вылет из Хургады в 04.15, прилёт в "Шереметьево" в 11.35."Работа по организации специальных рейсов для возвращения пассажиров "Аэрофлота" в РФ продолжается. По мере согласования расписания выполнения специальных рейсов "Аэрофлот" будет оповещать пассажиров дополнительно", - говорится в сообщении.Оператором рейсов выступит авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот").Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220212/aviasoobschenie-1772453086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости - туризм, египет, шри-ланка, аэрофлот
12:13 13.03.2022 (обновлено: 12:38 13.03.2022)
Для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки организуют спецрейсы
Аэрофлот организует спецрейсы для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
"Аэрофлот" организует специальные рейсы для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки, сообщается
на сайте перевозчика.
"Аэрофлот" организует специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полётным сегментом из РФ", - говорится в сообщении.
В понедельник, 14 марта, будут выполнены следующие рейсы (время указано местное): FV6266 — вылет из Коломбо в 14.00, прибытие в "Шереметьево" в 20.35, FV6696 — вылет из Шарм-эль-Шейха в 11.30, прилёт в "Шереметьево" в 18.40. Во вторник, 15 марта, к выполнению запланирован рейс FV6998 — вылет из Хургады в 04.15, прилёт в "Шереметьево" в 11.35.
"Работа по организации специальных рейсов для возвращения пассажиров "Аэрофлота" в РФ продолжается. По мере согласования расписания выполнения специальных рейсов "Аэрофлот" будет оповещать пассажиров дополнительно", - говорится в сообщении.
Оператором рейсов выступит авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот").
Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.