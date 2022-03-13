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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/pervomaysk-1777906832.html
Жители Первомайска в ЛНР рассказали об обстрелах со стороны ВСУ
Жители Первомайска в ЛНР рассказали об обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.03.2022
Жители Первомайска в ЛНР рассказали об обстрелах со стороны ВСУ
Жители города Первомайск, находящегося у линии соприкосновения в Луганской народной республике, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков могут РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T10:27
2022-03-13T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
украина
вооруженные силы украины
первомайск (луганская область)
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Жители города Первомайск, находящегося у линии соприкосновения в Луганской народной республике, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков могут по несколько дней не выходить из подвалов.Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин рассказал РИА Новости о водной блокаде и постоянных обстрелах города со стороны украинских силовиков."Я пятые сутки уже не спускаюсь, а нахожусь тут (в подвале многоэтажного дома – ред.) все время, потому что больные ноги. Оно постоянно стреляет, разрывается, это очень страшно. Я бегу медленно, а за мной люди бегут, а я как черепаха… Они стреляют, все разрывается, а мы бежим в другой подъезд, знаете, как это страшно и опасно. Сижу здесь пятые сутки с собачкой", - рассказала РИА Новости жительница города Первомайск Инна Григорьевна.Женщина рассказала, что раньше в убежище было много людей, теперь на фоне постоянных обстрелов часть жителей Первомайска выехали, однако все равно ежедневно сюда спускаются люди, в том числе дети."Первое время много людей было тут, а потом поуезжали… В Луганск уехали, в Стаханов уехали, где потише. Предлагали уехать, но вера очень большая в нашу армию ЛНР, в российскую. Жалко ребят, переживаем за них, верим в них", - дополнила собеседница агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/zhiteli-1777906074.html
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в мире, лнр, украина, вооруженные силы украины, первомайск (луганская область)
10:27 13.03.2022
 
Жители Первомайска в ЛНР рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

Жители Первомайска в ЛНР по несколько дней сидят в подвалах из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Жители города Первомайск, находящегося у линии соприкосновения в Луганской народной республике, из-за постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков могут по несколько дней не выходить из подвалов.
Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин рассказал РИА Новости о водной блокаде и постоянных обстрелах города со стороны украинских силовиков.
"Я пятые сутки уже не спускаюсь, а нахожусь тут (в подвале многоэтажного дома – ред.) все время, потому что больные ноги. Оно постоянно стреляет, разрывается, это очень страшно. Я бегу медленно, а за мной люди бегут, а я как черепаха… Они стреляют, все разрывается, а мы бежим в другой подъезд, знаете, как это страшно и опасно. Сижу здесь пятые сутки с собачкой", - рассказала РИА Новости жительница города Первомайск Инна Григорьевна.
Женщина рассказала, что раньше в убежище было много людей, теперь на фоне постоянных обстрелов часть жителей Первомайска выехали, однако все равно ежедневно сюда спускаются люди, в том числе дети.
Украинские военнослужащие на учениях - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
10:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ не выпускают жителей нескольких населенных пунктов, заявили в ЛНР
"Первое время много людей было тут, а потом поуезжали… В Луганск уехали, в Стаханов уехали, где потише. Предлагали уехать, но вера очень большая в нашу армию ЛНР, в российскую. Жалко ребят, переживаем за них, верим в них", - дополнила собеседница агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Боец Народной милиции ДНР у фрагмента подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныПервомайск (Луганская область)
 
 
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