https://ria.ru/20220313/obstrely-1777904767.html
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Карабахе - РИА Новости, 13.03.2022
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе на двух направлениях. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:59
2022-03-13T09:59
2022-03-13T09:59
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586199458_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_a8a6502b428d94be280a16c87d6ed0ee.jpg
БАКУ, 13 мар - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе на двух направлениях."Двенадцатого марта с 18.15 (19.15 мск) до 02.20 (01.20 мск) 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана… подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском и Тертерском (Карабах) направлениях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно информации азербайджанского оборонного ведомства, по указанным направлениям были приняты "адекватные меры реагирования". В министерстве подчеркнули, что "целью этих мер стали исключительно боевые позиции членов незаконного армянского вооруженного формирования".Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220305/podderzhka-1776814866.html
армения
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586199458_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f0336c37f7eafd9d49586215e70f05af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Карабахе на двух направлениях
БАКУ, 13 мар - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе на двух направлениях.
"Двенадцатого марта с 18.15 (19.15 мск) до 02.20 (01.20 мск) 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана… подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском и Тертерском (Карабах) направлениях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно информации азербайджанского оборонного ведомства, по указанным направлениям были приняты "адекватные меры реагирования". В министерстве подчеркнули, что "целью этих мер стали исключительно боевые позиции членов незаконного армянского вооруженного формирования".
Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.