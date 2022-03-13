https://ria.ru/20220313/obstrely-1777904767.html

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Карабахе - РИА Новости, 13.03.2022

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе на двух направлениях. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T09:59

2022-03-13T09:59

2022-03-13T09:59

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

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БАКУ, 13 мар - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о новых нарушениях режима прекращения огня в Карабахе на двух направлениях."Двенадцатого марта с 18.15 (19.15 мск) до 02.20 (01.20 мск) 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана… подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжавендском и Тертерском (Карабах) направлениях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Согласно информации азербайджанского оборонного ведомства, по указанным направлениям были приняты "адекватные меры реагирования". В министерстве подчеркнули, что "целью этих мер стали исключительно боевые позиции членов незаконного армянского вооруженного формирования".Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220305/podderzhka-1776814866.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах