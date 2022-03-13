https://ria.ru/20220313/obstrel-1777910690.html
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке десять мин
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке десять мин - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке десять мин
Украинские войска выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:29
2022-03-13T11:29
2022-03-13T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.45 - населенный пункт Верхнеторецкое (северное) - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/zhiteli-1777906074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
11:29 13.03.2022 (обновлено: 11:42 13.03.2022)
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке десять мин
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке десять мин калибром 120 миллиметров