https://ria.ru/20220313/most-1777916006.html

Специалисты из ЛНР соорудили временный мост к Счастью

Специалисты из ЛНР соорудили временный мост к Счастью - РИА Новости, 13.03.2022

Специалисты из ЛНР соорудили временный мост к Счастью

Луганские специалисты соорудили временный мост через реку Северский Донец для проезда в освобожденный силами Луганской народной республики город Счастье, заявил РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T12:34

2022-03-13T12:34

2022-03-13T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

счастье (город)

ситуация в днр и лнр

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776177769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26d67a4fb812b49fc04bbd7e25272f70.jpg

ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Луганские специалисты соорудили временный мост через реку Северский Донец для проезда в освобожденный силами Луганской народной республики город Счастье, заявил журналистам представитель властей республики.Ранее в ЛНР заявляли, что украинские диверсанты при отступлении украинских силовиков подорвали мост через реку Северский Донец, ведущий к городу Счастье."Луганские дорожники при поддержке властей республики соорудили временный проезд через реку Северский Донец в районе освобождённого города Счастье (порядка 30 км от Луганска – ред.)", - рассказал представитель властей республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/kontslager-1777379923.html

луганская народная республика

счастье (город)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр, россия, украина