https://ria.ru/20220304/donbass-1776454882.html

"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса

"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса - РИА Новости, 04.03.2022

"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса

Войска Луганской и Донецкой народных республик берут под контроль все новые населенные пункты. В освобожденных городах и селах начинают восстанавливать... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:45

2022-03-04T14:45

2022-03-04T14:45

фото

обострение ситуации в днр и лнр

лнр

днр

ситуация в днр и лнр

счастье (город)

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Войска Луганской и Донецкой народных республик берут под контроль все новые населенные пункты. В освобожденных городах и селах начинают восстанавливать инфраструктуру, людям подвозят помощь и продукты. Приметы мирной жизни — в фотоленте Ria.ru.

счастье (город)

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2022

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