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Зеленский поблагодарил Meta за призывы к насилию против россиян
Зеленский поблагодарил Meta за призывы к насилию против россиян - РИА Новости, 13.03.2022
Зеленский поблагодарил Meta за призывы к насилию против россиян
Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T21:16
2022-03-13T21:32
марк цукерберг
ник клегг
султан хамзаев
украина
россия
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян."Я хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят бок о бок с украинцами", - написал Зеленский в Twitter.Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции РФ Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании Мeta, участвующих в распространении призывов к насилию в отношении граждан РФ, уголовное дело. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным, поскольку компания Meta превратилась в средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма.Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев заявил, что главе Meta Марку Цукербергу стоит извиниться за решение компании позволить призывы к насилию против россиян.Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20220312/meta-1777820036.html
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марк цукерберг, ник клегг, султан хамзаев, украина, россия, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
21:16 13.03.2022 (обновлено: 21:32 13.03.2022)
 
Зеленский поблагодарил Meta за призывы к насилию против россиян

Зеленский поблагодарил Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 13:11
МИД передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta
"Я хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят бок о бок с украинцами", - написал Зеленский в Twitter.
Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции РФ Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании Мeta, участвующих в распространении призывов к насилию в отношении граждан РФ, уголовное дело. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным, поскольку компания Meta превратилась в средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма.
Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев заявил, что главе Meta Марку Цукербергу стоит извиниться за решение компании позволить призывы к насилию против россиян.
Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
Белград - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
12 марта, 11:11
Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к России
 
Марк ЦукербергНик КлеггСултан ХамзаевУкраинаРоссияГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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