21:16 13.03.2022 (обновлено: 21:32 13.03.2022)
Зеленский поблагодарил Meta за призывы к насилию против россиян
Зеленский поблагодарил Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
"Я хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят бок о бок с украинцами", - написал Зеленский в Twitter.
Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции РФ Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании Мeta, участвующих в распространении призывов к насилию в отношении граждан РФ, уголовное дело. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным, поскольку компания Meta превратилась в средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма.
Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев заявил, что главе Meta Марку Цукербергу стоит извиниться за решение компании позволить призывы к насилию против россиян.
Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.