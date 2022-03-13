https://ria.ru/20220313/meta-1777961498.html

Зеленский поблагодарил Meta за призывы к насилию против россиян

Зеленский поблагодарил Meta за призывы к насилию против россиян - РИА Новости, 13.03.2022

Зеленский поблагодарил Meta за призывы к насилию против россиян

Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T21:16

2022-03-13T21:16

2022-03-13T21:32

марк цукерберг

ник клегг

султан хамзаев

украина

россия

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян."Я хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят бок о бок с украинцами", - написал Зеленский в Twitter.Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции РФ Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании Мeta, участвующих в распространении призывов к насилию в отношении граждан РФ, уголовное дело. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным, поскольку компания Meta превратилась в средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма.Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев заявил, что главе Meta Марку Цукербергу стоит извиниться за решение компании позволить призывы к насилию против россиян.Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20220312/meta-1777820036.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

марк цукерберг, ник клегг, султан хамзаев, украина, россия, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф