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Шоубиз
https://ria.ru/20220313/maska-1777469876.html
Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ
Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ - РИА Новости, 13.03.2022
Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ
Сегодня должен выйти пятый выпуск шоу "Маска" на НТВ. Продюсер самой секретной программы российского развлекательного телевидения показал РИА Новости закулисье... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:01
2022-03-13T12:55
шоубиз
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шоу-бизнес
тимур батрутдинов
тимур родригез
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сегодня должен выйти пятый выпуск шоу "Маска" на НТВ. Продюсер самой секретной программы российского развлекательного телевидения показал РИА Новости закулисье передачи и раскрыл детали ее создания. Мировое шоу с российским креативом: уникальные детали проектаМеждународный проект успешно идет уже несколько лет в разных странах мира, однако у российской версии есть свои уникальные детали. Кроме того, в российской версии есть гостевые номера. В последних выпусках сезона между выступлениями основных участников появляются приглашенные артисты. Их раскрывают сразу после небольшого обсуждения жюри. Например, во втором сезоне шоу на сцене появился Крокодил Гена, которым оказался Сергей Пенкин. Ракушки и 3D-принтер: из чего делают маскиКостюмы героев делают в России. В ход идут разные материалы: от тканей и пластика разного состава до подручных средств. Например, в создании костюма Белого Орла во втором сезоне использовали автомобильную покрышку. Не обошлось без интересных деталей и в третьем сезоне. Отдельное внимание уделяют головам масок, важным становится комфорт участников: в костюмах они проводят по несколько часов, поэтому в них в прямом смысле должно быть чем дышать. Прямо в павильонах киностудии есть пошивочный цех, где к каждому шоу создаются костюмы для подтанцовки и чинятся детали масок-конкурсантов. Страх упасть и сложная постановка: как готовят номераУчастники, которых отбирают на проект, заранее готовят записи песен. Также еще до шоу начинают создавать и номера. Сначала постановку отрабатывают хореографы, чтобы технически понять, как будет выглядеть то или иное выступление на сцене. Затем проходят репетиции уже с самим конкурсантом в костюме. Если в номере задействуют балет, то на репетицию с артистом уходит около двух часов. Все в масках: закулисье шоуАртисты прибывают на площадку в одинаковых черных оверсайз костюмах с плотными масками на головах. Кроме того, помощники и менеджеры участников тоже скрывают свои лица, чтобы никто на площадке не смог узнать их, а значит и самих конкурсантов. Участников в костюмах сопровождают от гримерки до сцены сотрудники шоу. Всего над проектом работают около пятисот человек. Перед началом шоу всех зрителей в зале инструктируют. Главное условие – отсутствие телефонов и камер. Кроме того, при записи перед тем, как герой, который покинет программу, снимет маску, зрителей и всех непричастных к этому процессу людей просят уйти со съемочной площадки. Остается только узкий круг, состоящий из технического персонала, жюри и ведущего. Герои в костюмах за кулисами строго молчат. Отвечают на вопросы только кивками. Таким образом, случайно услышать реальный голос артиста не получится. Даже ведущий Вячеслав Макаров, который за сценой чаще других видит конкурсантов, не может определить, кто скрывается за маской. Ноги, формы и манера: на что смотрят судьиВ жюри проекта пять человек: Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Батрутдинов и Филипп Киркоров. Они находят свои способы вычислить артиста, который скрывается за маской. Тимур Батрутдинов выступал в маске Зайца во втором сезоне шоу, теперь – один из членов жюри. Ему хорошо известно, на какие хитрости можно пойти, чтобы скрыть свою личность от судей.
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нтв, шоу-бизнес, тимур батрутдинов, тимур родригез, валерия (алла перфилова)
08:01 13.03.2022 (обновлено: 12:55 13.03.2022)
 
Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ

Продюсеры "Маски" на НТВ раскрыли секреты закулисья популярного шоу

© РИА Новости / Евгений ОдиноковШоу "Маска"
Шоу Маска - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сегодня должен выйти пятый выпуск шоу "Маска" на НТВ. Продюсер самой секретной программы российского развлекательного телевидения показал РИА Новости закулисье передачи и раскрыл детали ее создания.

Мировое шоу с российским креативом: уникальные детали проекта

Международный проект успешно идет уже несколько лет в разных странах мира, однако у российской версии есть свои уникальные детали.

Есть "библия" проекта, где прописаны детали: расстановка камер, света, декораций. Мы можем вносить изменения от сезона к сезону. Например, финал в прямом эфире и новогодняя "Маска" – это исключительно российский креатив. Также есть оригинальные костюмы: в третьем сезоне их шесть.

Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании ВайТ Медиа.
Юлия Сумачева
генеральный продюсер "ВайТ Медиа"
Кроме того, в российской версии есть гостевые номера. В последних выпусках сезона между выступлениями основных участников появляются приглашенные артисты. Их раскрывают сразу после небольшого обсуждения жюри. Например, во втором сезоне шоу на сцене появился Крокодил Гена, которым оказался Сергей Пенкин.
Шоу Маска
Участники шоу "Маска"

В третьем сезоне принимают участие 14 масок. Это Анубис, Козерог, Монстрик, Пончик, Дракон, Осьминог, Леопард, Мухомор, Пчела, Джокер, Малыш.

Трех героя уже раскрыли: под маской Пса оказался фигурист Роман Костомаров, Павлина – певица Альбина Джанабаева, Лошади – актриса Нонна Гришаева.

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Ракушки и 3D-принтер: из чего делают маски

Костюмы героев делают в России. В ход идут разные материалы: от тканей и пластика разного состава до подручных средств. Например, в создании костюма Белого Орла во втором сезоне использовали автомобильную покрышку. Не обошлось без интересных деталей и в третьем сезоне.

Ракушки на костюме Осьминога – настоящие, но их покрывали специальной пленкой, чтобы они сильнее отражали свет софитов и переливались. Перья на Павлине не только павлиньи: использовали и другие материалы, в том числе искусственные – для пышности и красоты. Кроме того, перья сильно изнашиваются, поэтому после каждого шоу мы реставрировали костюм.

Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании ВайТ Медиа.
Юлия Сумачева
генеральный продюсер "ВайТ Медиа"
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Основная часть костюма Павлина

Шоу Маска
1 из 1

Основная часть костюма Павлина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 1

Основная часть костюма Павлина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Отдельное внимание уделяют головам масок, важным становится комфорт участников: в костюмах они проводят по несколько часов, поэтому в них в прямом смысле должно быть чем дышать.
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Некоторые маски напечатаны на 3D-принтере. Например, Леопарда. После в заготовку вмонтировали глаза, а затем художник расписал исходник до финального варианта.

Шоу Маска
1 из 3

Некоторые маски напечатаны на 3D-принтере. Например, Леопарда. После в заготовку вмонтировали глаза, а затем художник расписал исходник до финального варианта.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

При подготовке к шоу могут создать несколько вариантов головы маски. Оставляют ту, в которой максимально комфортно артисту.

Шоу Маска
2 из 3

При подготовке к шоу могут создать несколько вариантов головы маски. Оставляют ту, в которой максимально комфортно артисту.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Определенные маски перед каждым шоу также "посещают" комнату гримеров. Например, Лошади каждый раз обновляли прическу.

Шоу Маска
3 из 3

Определенные маски перед каждым шоу также "посещают" комнату гримеров. Например, Лошади каждый раз обновляли прическу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 3

Некоторые маски напечатаны на 3D-принтере. Например, Леопарда. После в заготовку вмонтировали глаза, а затем художник расписал исходник до финального варианта.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
2 из 3

При подготовке к шоу могут создать несколько вариантов головы маски. Оставляют ту, в которой максимально комфортно артисту.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
3 из 3

Определенные маски перед каждым шоу также "посещают" комнату гримеров. Например, Лошади каждый раз обновляли прическу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Прямо в павильонах киностудии есть пошивочный цех, где к каждому шоу создаются костюмы для подтанцовки и чинятся детали масок-конкурсантов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Часть костюма номера Осьминога.

Шоу Маска
1 из 2

Часть костюма номера Осьминога.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Пошивочный цех.

Шоу Маска
2 из 2

Пошивочный цех.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 2

Часть костюма номера Осьминога.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
2 из 2

Пошивочный цех.

© РИА Новости / Евгений Одиноков

Страх упасть и сложная постановка: как готовят номера

Участники, которых отбирают на проект, заранее готовят записи песен. Также еще до шоу начинают создавать и номера. Сначала постановку отрабатывают хореографы, чтобы технически понять, как будет выглядеть то или иное выступление на сцене. Затем проходят репетиции уже с самим конкурсантом в костюме.

Адаптация номера происходит под маску. Есть сложности, потому что не все артисты через свои костюмы видят сцену одинаково. Кроме того, у некоторых есть и естественный страх двигаться в многокилограммовом костюме.

Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании ВайТ Медиа.
Юлия Сумачева
генеральный продюсер "ВайТ Медиа"
Если в номере задействуют балет, то на репетицию с артистом уходит около двух часов.

Все в масках: закулисье шоу

Артисты прибывают на площадку в одинаковых черных оверсайз костюмах с плотными масками на головах. Кроме того, помощники и менеджеры участников тоже скрывают свои лица, чтобы никто на площадке не смог узнать их, а значит и самих конкурсантов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковШоу "Маска"
Шоу Маска - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Шоу "Маска"
Участников в костюмах сопровождают от гримерки до сцены сотрудники шоу. Всего над проектом работают около пятисот человек.
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Щупальца Осьминога аккуратно держат сотрудники программы, каждая деталь очень хрупкая.

Шоу Маска
1 из 4

Щупальца Осьминога аккуратно держат сотрудники программы, каждая деталь очень хрупкая.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Так артисты шоу видят зрительный зал перед выходом на сцену.

Шоу Маска
2 из 4

Так артисты шоу видят зрительный зал перед выходом на сцену.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Последние приготовления Мухомора перед выходом на сцену.

Шоу Маска
3 из 4

Последние приготовления Мухомора перед выходом на сцену.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

А вот Козерогу повезло с костюмом: участник может передвигаться по павильону практически без сопровождения.

Шоу Маска
4 из 4

А вот Козерогу повезло с костюмом: участник может передвигаться по павильону практически без сопровождения.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 4

Щупальца Осьминога аккуратно держат сотрудники программы, каждая деталь очень хрупкая.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
2 из 4

Так артисты шоу видят зрительный зал перед выходом на сцену.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
3 из 4

Последние приготовления Мухомора перед выходом на сцену.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
4 из 4

А вот Козерогу повезло с костюмом: участник может передвигаться по павильону практически без сопровождения.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перед началом шоу всех зрителей в зале инструктируют. Главное условие – отсутствие телефонов и камер. Кроме того, при записи перед тем, как герой, который покинет программу, снимет маску, зрителей и всех непричастных к этому процессу людей просят уйти со съемочной площадки. Остается только узкий круг, состоящий из технического персонала, жюри и ведущего.
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Сцена шоу "Маска"

Шоу Маска
1 из 2

Сцена шоу "Маска"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Зрители в студии соблюдают коронавирусные ограничения, поэтому носят сразу две маски.

Шоу Маска
2 из 2

Зрители в студии соблюдают коронавирусные ограничения, поэтому носят сразу две маски.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 2

Сцена шоу "Маска"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
2 из 2

Зрители в студии соблюдают коронавирусные ограничения, поэтому носят сразу две маски.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Герои в костюмах за кулисами строго молчат. Отвечают на вопросы только кивками. Таким образом, случайно услышать реальный голос артиста не получится. Даже ведущий Вячеслав Макаров, который за сценой чаще других видит конкурсантов, не может определить, кто скрывается за маской.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковШоу "Маска"
Шоу Маска - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Шоу "Маска"

Ноги, формы и манера: на что смотрят судьи

В жюри проекта пять человек: Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Батрутдинов и Филипп Киркоров. Они находят свои способы вычислить артиста, который скрывается за маской.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковШоу "Маска"
Шоу Маска - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Шоу "Маска"

Я обращаю внимание буквально на все, как и все члены жюри. Наши артисты путают нас очень профессионально: даже поют разными голосами. Как только у нас появляется какая-то версия, то маска начинает ее активно подтверждать манерой пения и поведения на сцене. Это очень интересно! Когда мы встречаемся с коллегами на других площадках, я сразу начинаю смотреть на рост, особенности фигуры, манеру общения. Это какие-то маниакальные вещи уже (смеется).

Музыкальная премия Жара Music Awards
Валерия
член жюри шоу "Маска"
Тимур Батрутдинов выступал в маске Зайца во втором сезоне шоу, теперь – один из членов жюри. Ему хорошо известно, на какие хитрости можно пойти, чтобы скрыть свою личность от судей.

Все участники молодцы. И я, как никто другой, знаю, что они чувствуют на сцене. Вспоминаю свою стратегию поведения: я менял все, включая манеру поведения. Но когда называли мое имя среди версий, в этот момент я становился самим собой и был максимально уязвим для жюри. Сейчас, когда мы называем какие-то варианты, то я смотрю на микродивжения артистов, а не проскользнет ли что-то настоящее.

Шоу Маска
Тимур Батрутдинов
член жюри шоу "Маска"
Шоу Новогодняя Маска - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 10:19Шоубиз
"Маска": самые яркие номера проекта
 
ШоубизНТВШоу-бизнесТимур БатрутдиновТимур РодригезВалерия (Алла Перфилова)
 
 
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