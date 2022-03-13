Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сегодня должен выйти пятый выпуск шоу "Маска" на НТВ. Продюсер самой секретной программы российского развлекательного телевидения показал РИА Новости закулисье передачи и раскрыл детали ее создания. Мировое шоу с российским креативом: уникальные детали проектаМеждународный проект успешно идет уже несколько лет в разных странах мира, однако у российской версии есть свои уникальные детали. Кроме того, в российской версии есть гостевые номера. В последних выпусках сезона между выступлениями основных участников появляются приглашенные артисты. Их раскрывают сразу после небольшого обсуждения жюри. Например, во втором сезоне шоу на сцене появился Крокодил Гена, которым оказался Сергей Пенкин. Ракушки и 3D-принтер: из чего делают маскиКостюмы героев делают в России. В ход идут разные материалы: от тканей и пластика разного состава до подручных средств. Например, в создании костюма Белого Орла во втором сезоне использовали автомобильную покрышку. Не обошлось без интересных деталей и в третьем сезоне. Отдельное внимание уделяют головам масок, важным становится комфорт участников: в костюмах они проводят по несколько часов, поэтому в них в прямом смысле должно быть чем дышать. Прямо в павильонах киностудии есть пошивочный цех, где к каждому шоу создаются костюмы для подтанцовки и чинятся детали масок-конкурсантов. Страх упасть и сложная постановка: как готовят номераУчастники, которых отбирают на проект, заранее готовят записи песен. Также еще до шоу начинают создавать и номера. Сначала постановку отрабатывают хореографы, чтобы технически понять, как будет выглядеть то или иное выступление на сцене. Затем проходят репетиции уже с самим конкурсантом в костюме. Если в номере задействуют балет, то на репетицию с артистом уходит около двух часов. Все в масках: закулисье шоуАртисты прибывают на площадку в одинаковых черных оверсайз костюмах с плотными масками на головах. Кроме того, помощники и менеджеры участников тоже скрывают свои лица, чтобы никто на площадке не смог узнать их, а значит и самих конкурсантов. Участников в костюмах сопровождают от гримерки до сцены сотрудники шоу. Всего над проектом работают около пятисот человек. Перед началом шоу всех зрителей в зале инструктируют. Главное условие – отсутствие телефонов и камер. Кроме того, при записи перед тем, как герой, который покинет программу, снимет маску, зрителей и всех непричастных к этому процессу людей просят уйти со съемочной площадки. Остается только узкий круг, состоящий из технического персонала, жюри и ведущего. Герои в костюмах за кулисами строго молчат. Отвечают на вопросы только кивками. Таким образом, случайно услышать реальный голос артиста не получится. Даже ведущий Вячеслав Макаров, который за сценой чаще других видит конкурсантов, не может определить, кто скрывается за маской. Ноги, формы и манера: на что смотрят судьиВ жюри проекта пять человек: Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Батрутдинов и Филипп Киркоров. Они находят свои способы вычислить артиста, который скрывается за маской. Тимур Батрутдинов выступал в маске Зайца во втором сезоне шоу, теперь – один из членов жюри. Ему хорошо известно, на какие хитрости можно пойти, чтобы скрыть свою личность от судей.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сегодня должен выйти пятый выпуск шоу "Маска" на НТВ. Продюсер самой секретной программы российского развлекательного телевидения показал РИА Новости закулисье передачи и раскрыл детали ее создания.
Мировое шоу с российским креативом: уникальные детали проекта
Международный проект успешно идет уже несколько лет в разных странах мира, однако у российской версии есть свои уникальные детали.
Есть "библия" проекта, где прописаны детали: расстановка камер, света, декораций. Мы можем вносить изменения от сезона к сезону. Например, финал в прямом эфире и новогодняя "Маска" – это исключительно российский креатив. Также есть оригинальные костюмы: в третьем сезоне их шесть.
Юлия Сумачева
генеральный продюсер "ВайТ Медиа"
Кроме того, в российской версии есть гостевые номера. В последних выпусках сезона между выступлениями основных участников появляются приглашенные артисты. Их раскрывают сразу после небольшого обсуждения жюри. Например, во втором сезоне шоу на сцене появился Крокодил Гена, которым оказался Сергей Пенкин.
Участники шоу "Маска"
В третьем сезоне принимают участие 14 масок. Это Анубис, Козерог, Монстрик, Пончик, Дракон, Осьминог, Леопард, Мухомор, Пчела, Джокер, Малыш.
Трех героя уже раскрыли: под маской Пса оказался фигурист Роман Костомаров, Павлина – певица Альбина Джанабаева, Лошади – актриса Нонна Гришаева.
Костюмы героев делают в России. В ход идут разные материалы: от тканей и пластика разного состава до подручных средств. Например, в создании костюма Белого Орла во втором сезоне использовали автомобильную покрышку. Не обошлось без интересных деталей и в третьем сезоне.
Ракушки на костюме Осьминога – настоящие, но их покрывали специальной пленкой, чтобы они сильнее отражали свет софитов и переливались. Перья на Павлине не только павлиньи: использовали и другие материалы, в том числе искусственные – для пышности и красоты. Кроме того, перья сильно изнашиваются, поэтому после каждого шоу мы реставрировали костюм.
Страх упасть и сложная постановка: как готовят номера
Участники, которых отбирают на проект, заранее готовят записи песен. Также еще до шоу начинают создавать и номера. Сначала постановку отрабатывают хореографы, чтобы технически понять, как будет выглядеть то или иное выступление на сцене. Затем проходят репетиции уже с самим конкурсантом в костюме.
Адаптация номера происходит под маску. Есть сложности, потому что не все артисты через свои костюмы видят сцену одинаково. Кроме того, у некоторых есть и естественный страх двигаться в многокилограммовом костюме.
Юлия Сумачева
генеральный продюсер "ВайТ Медиа"
Если в номере задействуют балет, то на репетицию с артистом уходит около двух часов.
Все в масках: закулисье шоу
Артисты прибывают на площадку в одинаковых черных оверсайз костюмах с плотными масками на головах. Кроме того, помощники и менеджеры участников тоже скрывают свои лица, чтобы никто на площадке не смог узнать их, а значит и самих конкурсантов.
Перед началом шоу всех зрителей в зале инструктируют. Главное условие – отсутствие телефонов и камер. Кроме того, при записи перед тем, как герой, который покинет программу, снимет маску, зрителей и всех непричастных к этому процессу людей просят уйти со съемочной площадки. Остается только узкий круг, состоящий из технического персонала, жюри и ведущего.
Герои в костюмах за кулисами строго молчат. Отвечают на вопросы только кивками. Таким образом, случайно услышать реальный голос артиста не получится. Даже ведущий Вячеслав Макаров, который за сценой чаще других видит конкурсантов, не может определить, кто скрывается за маской.
Я обращаю внимание буквально на все, как и все члены жюри. Наши артисты путают нас очень профессионально: даже поют разными голосами. Как только у нас появляется какая-то версия, то маска начинает ее активно подтверждать манерой пения и поведения на сцене. Это очень интересно! Когда мы встречаемся с коллегами на других площадках, я сразу начинаю смотреть на рост, особенности фигуры, манеру общения. Это какие-то маниакальные вещи уже (смеется).
Валерия
член жюри шоу "Маска"
Тимур Батрутдинов выступал в маске Зайца во втором сезоне шоу, теперь – один из членов жюри. Ему хорошо известно, на какие хитрости можно пойти, чтобы скрыть свою личность от судей.
Все участники молодцы. И я, как никто другой, знаю, что они чувствуют на сцене. Вспоминаю свою стратегию поведения: я менял все, включая манеру поведения. Но когда называли мое имя среди версий, в этот момент я становился самим собой и был максимально уязвим для жюри. Сейчас, когда мы называем какие-то варианты, то я смотрю на микродивжения артистов, а не проскользнет ли что-то настоящее.
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