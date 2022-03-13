https://ria.ru/20220313/maska-1777469876.html

Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ

Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ - РИА Новости, 13.03.2022

Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ

Сегодня должен выйти пятый выпуск шоу "Маска" на НТВ. Продюсер самой секретной программы российского развлекательного телевидения показал РИА Новости закулисье... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T08:01

2022-03-13T08:01

2022-03-13T12:55

шоубиз

нтв

шоу-бизнес

тимур батрутдинов

тимур родригез

валерия (алла перфилова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777504228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec11764d75785e942617870200c3100a.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сегодня должен выйти пятый выпуск шоу "Маска" на НТВ. Продюсер самой секретной программы российского развлекательного телевидения показал РИА Новости закулисье передачи и раскрыл детали ее создания. Мировое шоу с российским креативом: уникальные детали проектаМеждународный проект успешно идет уже несколько лет в разных странах мира, однако у российской версии есть свои уникальные детали. Кроме того, в российской версии есть гостевые номера. В последних выпусках сезона между выступлениями основных участников появляются приглашенные артисты. Их раскрывают сразу после небольшого обсуждения жюри. Например, во втором сезоне шоу на сцене появился Крокодил Гена, которым оказался Сергей Пенкин. Ракушки и 3D-принтер: из чего делают маскиКостюмы героев делают в России. В ход идут разные материалы: от тканей и пластика разного состава до подручных средств. Например, в создании костюма Белого Орла во втором сезоне использовали автомобильную покрышку. Не обошлось без интересных деталей и в третьем сезоне. Отдельное внимание уделяют головам масок, важным становится комфорт участников: в костюмах они проводят по несколько часов, поэтому в них в прямом смысле должно быть чем дышать. Прямо в павильонах киностудии есть пошивочный цех, где к каждому шоу создаются костюмы для подтанцовки и чинятся детали масок-конкурсантов. Страх упасть и сложная постановка: как готовят номераУчастники, которых отбирают на проект, заранее готовят записи песен. Также еще до шоу начинают создавать и номера. Сначала постановку отрабатывают хореографы, чтобы технически понять, как будет выглядеть то или иное выступление на сцене. Затем проходят репетиции уже с самим конкурсантом в костюме. Если в номере задействуют балет, то на репетицию с артистом уходит около двух часов. Все в масках: закулисье шоуАртисты прибывают на площадку в одинаковых черных оверсайз костюмах с плотными масками на головах. Кроме того, помощники и менеджеры участников тоже скрывают свои лица, чтобы никто на площадке не смог узнать их, а значит и самих конкурсантов. Участников в костюмах сопровождают от гримерки до сцены сотрудники шоу. Всего над проектом работают около пятисот человек. Перед началом шоу всех зрителей в зале инструктируют. Главное условие – отсутствие телефонов и камер. Кроме того, при записи перед тем, как герой, который покинет программу, снимет маску, зрителей и всех непричастных к этому процессу людей просят уйти со съемочной площадки. Остается только узкий круг, состоящий из технического персонала, жюри и ведущего. Герои в костюмах за кулисами строго молчат. Отвечают на вопросы только кивками. Таким образом, случайно услышать реальный голос артиста не получится. Даже ведущий Вячеслав Макаров, который за сценой чаще других видит конкурсантов, не может определить, кто скрывается за маской. Ноги, формы и манера: на что смотрят судьиВ жюри проекта пять человек: Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Батрутдинов и Филипп Киркоров. Они находят свои способы вычислить артиста, который скрывается за маской. Тимур Батрутдинов выступал в маске Зайца во втором сезоне шоу, теперь – один из членов жюри. Ему хорошо известно, на какие хитрости можно пойти, чтобы скрыть свою личность от судей.

https://ria.ru/20220213/maska-1771645165.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

Юлия Сумачева генеральный продюсер "ВайТ Медиа" 100 100

Валерия член жюри шоу "Маска" 100 100

Тимур Батрутдинов член жюри шоу "Маска" 100 100

нтв, шоу-бизнес, тимур батрутдинов, тимур родригез, валерия (алла перфилова)