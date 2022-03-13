https://ria.ru/20220313/ksir-1777924563.html
КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ
КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2022
КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью их ракет в Эрбиле стали объекты "Моссада". РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:24
2022-03-13T14:24
2022-03-13T15:12
иран
в мире
корпус стражей исламской революции
ирак
эрбиль
моссад
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777924705_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_5228aa605c72fec40ed2932a69f4c0a2.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью их ракет в Эрбиле стали объекты "Моссада".Ранее иракские СМИ сообщали, что утром в воскресенье был нанесен ракетный удар по военной базе и консульству США в Эрбиле, расположенном на севере Ирака. Позже СМИ опубликовали сообщения, что в ходе удара были уничтожены два центра подготовки израильской спецслужбы "Моссад"."Этой ночью стратегический центр Израиля стал целью мощных ракет, выпущенных Корпусом стражей исламской революции", — говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.КСИР также заверил, что безопасность исламской республики — красная линия для иранских ВС.
https://ria.ru/20220313/iran-1777895277.html
иран
ирак
эрбиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777924705_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_53ac51daf92c7e8e732f0067d6054cc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, корпус стражей исламской революции, ирак, эрбиль, моссад, сша
14:24 13.03.2022 (обновлено: 15:12 13.03.2022)
КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ
Tasnim: КСИР Ирана взял на себя ответственность за ракетный обстрел в иракском Эрбиле