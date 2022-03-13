https://ria.ru/20220313/ksir-1777924563.html

КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ

КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2022

КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью их ракет в Эрбиле стали объекты "Моссада". РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T14:24

2022-03-13T14:24

2022-03-13T15:12

иран

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корпус стражей исламской революции

ирак

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моссад

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью их ракет в Эрбиле стали объекты "Моссада".Ранее иракские СМИ сообщали, что утром в воскресенье был нанесен ракетный удар по военной базе и консульству США в Эрбиле, расположенном на севере Ирака. Позже СМИ опубликовали сообщения, что в ходе удара были уничтожены два центра подготовки израильской спецслужбы "Моссад"."Этой ночью стратегический центр Израиля стал целью мощных ракет, выпущенных Корпусом стражей исламской революции", — говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.КСИР также заверил, что безопасность исламской республики — красная линия для иранских ВС.

https://ria.ru/20220313/iran-1777895277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

иран, в мире, корпус стражей исламской революции, ирак, эрбиль, моссад, сша