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КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ
КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2022
КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью их ракет в Эрбиле стали объекты "Моссада". РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:24
2022-03-13T15:12
иран
в мире
корпус стражей исламской революции
ирак
эрбиль
моссад
сша
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью их ракет в Эрбиле стали объекты "Моссада".Ранее иракские СМИ сообщали, что утром в воскресенье был нанесен ракетный удар по военной базе и консульству США в Эрбиле, расположенном на севере Ирака. Позже СМИ опубликовали сообщения, что в ходе удара были уничтожены два центра подготовки израильской спецслужбы "Моссад"."Этой ночью стратегический центр Израиля стал целью мощных ракет, выпущенных Корпусом стражей исламской революции", — говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.КСИР также заверил, что безопасность исламской республики — красная линия для иранских ВС.
https://ria.ru/20220313/iran-1777895277.html
иран
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иран, в мире, корпус стражей исламской революции, ирак, эрбиль, моссад, сша
14:24 13.03.2022 (обновлено: 15:12 13.03.2022)
 
КСИР взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле, сообщили СМИ

Tasnim: КСИР Ирана взял на себя ответственность за ракетный обстрел в иракском Эрбиле

© REUTERS / Azad LashkariЗдание в городе Эрбиль, поврежденное в результате ракетного обстрела
Здание в городе Эрбиль, поврежденное в результате ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Azad Lashkari
Здание в городе Эрбиль, поврежденное в результате ракетного обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью их ракет в Эрбиле стали объекты "Моссада".
Ранее иракские СМИ сообщали, что утром в воскресенье был нанесен ракетный удар по военной базе и консульству США в Эрбиле, расположенном на севере Ирака. Позже СМИ опубликовали сообщения, что в ходе удара были уничтожены два центра подготовки израильской спецслужбы "Моссад".
"Этой ночью стратегический центр Израиля стал целью мощных ракет, выпущенных Корпусом стражей исламской революции", — говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.
КСИР также заверил, что безопасность исламской республики — красная линия для иранских ВС.
Эрбиль - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
06:45
AP: ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле велся из Ирана
 
ИранВ миреКорпус стражей исламской революцииИракЭрбильМоссадСША
 
 
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