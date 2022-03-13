https://ria.ru/20220313/koronavirus-1777910152.html
В России за сутки госпитализировали 3191 заболевшего COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3191 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 13.03.2022
В России за сутки госпитализировали 3191 заболевшего COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 44 989 новых случаев COVID-19, почти 3,2 тысячи зараженных коронавирусом госпитализированы, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:23
2022-03-13T11:23
2022-03-13T13:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 44 989 новых случаев COVID-19, почти 3,2 тысячи зараженных коронавирусом госпитализированы, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции."Количество госпитализаций за сутки составило 3191 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,9%", — уточнили там.Днем ранее на стационарное лечение направили почти 6,8 тысячи человек.Этот показатель увеличился в четырех регионах, снизился в 78, еще в трех ситуация не изменилась. Умерли 596 пациентов, из медучреждений выписали более 128 тысяч выздоровевших.За все время пандемии коронавирусом заразились 17 335 186 жителей страны, жертвами болезни стали более 360 тысяч человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 452 миллиона зараженных, свыше шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 84,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 53,6 процента.
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777453074.html
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:23 13.03.2022 (обновлено: 13:15 13.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 3191 заболевшего COVID-19
В России за сутки выявили 44 989 новых случаев COVID-19, умерли 596 человек
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
За сутки в России зарегистрировали 44 989 новых случаев COVID-19, почти 3,2 тысячи зараженных коронавирусом госпитализированы, сообщили
в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
"Количество госпитализаций за сутки составило 3191 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,9%", — уточнили там.
Днем ранее на стационарное лечение направили почти 6,8 тысячи человек.
Этот показатель увеличился в четырех регионах, снизился в 78, еще в трех ситуация не изменилась.
Умерли 596 пациентов, из медучреждений выписали более 128 тысяч выздоровевших.
За все время пандемии коронавирусом заразились 17 335 186 жителей страны, жертвами болезни стали более 360 тысяч человек.
В мире, по данным ВОЗ
, насчитывается уже 452 миллиона зараженных, свыше шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 84,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 53,6 процента.