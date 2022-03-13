https://ria.ru/20220313/kontrol-1777888496.html

МАГАТЭ: Россия опровергла заявления о планах по "полному контролю" над ЗАЭС

МАГАТЭ: Россия опровергла заявления о планах по "полному контролю" над ЗАЭС - РИА Новости, 13.03.2022

МАГАТЭ: Россия опровергла заявления о планах по "полному контролю" над ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило, что российская сторона опровергла утверждения Украины о якобы планах РФ взять под полный... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T01:16

2022-03-13T01:16

2022-03-13T01:17

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило, что российская сторона опровергла утверждения Украины о якобы планах РФ взять под полный контроль Запорожскую атомную электростанцию.Согласно заявлению организации, Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что Россия якобы планирует "взять под полный и постоянный контроль" Запорожскую АЭС."Позже это было опровергнуто Российской Федерацией", - говорится в заявлении международной организации.Отмечается, что глава украинского "Энергоатома" Петр Котин в письме генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси сообщил, что Запорожская АЭС "остается под контролем командующего российскими вооруженными силами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Максим Горбачев

в мире, магатэ, россия, запорожская аэс, украина