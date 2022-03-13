https://ria.ru/20220313/kayrata-1777943419.html
Племянника Назарбаева задержали по делу о хищениях средств "Казахтелекома"
Племянника Назарбаева задержали по делу о хищениях средств "Казахтелекома" - РИА Новости, 13.03.2022
Племянника Назарбаева задержали по делу о хищениях средств "Казахтелекома"
Антикоррупционная служба Казахстана задержала по делу о хищениях средств АО "Казахтелеком" Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником экс-президента страны... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:15
2022-03-13T17:15
2022-03-13T17:57
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
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АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Антикоррупционная служба Казахстана задержала по делу о хищениях средств АО "Казахтелеком" Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба ведомства."Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.АО "Казахтелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана. По данным СМИ, компания Alatau Capital Invest (ACI) Кайрата Сатыбалдыулы в 2016 году приобрела 3,4% акций компании "Казахтелеком".Сатыбалдыулы после окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны - Kaspi.
https://ria.ru/20220216/aktivy-1773046980.html
https://ria.ru/20220302/otstavka-1775964012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев
17:15 13.03.2022 (обновлено: 17:57 13.03.2022)
Племянника Назарбаева задержали по делу о хищениях средств "Казахтелекома"
Племянника Назарбаева задержали по делу о хищениях средств "Казахтелекома"
АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Антикоррупционная служба Казахстана задержала по делу о хищениях средств АО "Казахтелеком" Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба ведомства.
"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.
АО "Казахтелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана
. По данным СМИ, компания Alatau Capital Invest (ACI) Кайрата Сатыбалдыулы в 2016 году приобрела 3,4% акций компании "Казахтелеком".
Сатыбалдыулы после окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны - Kaspi.