https://ria.ru/20220313/kayrata-1777943419.html

Племянника Назарбаева задержали по делу о хищениях средств "Казахтелекома"

Племянника Назарбаева задержали по делу о хищениях средств "Казахтелекома" - РИА Новости, 13.03.2022

Племянника Назарбаева задержали по делу о хищениях средств "Казахтелекома"

Антикоррупционная служба Казахстана задержала по делу о хищениях средств АО "Казахтелеком" Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником экс-президента страны... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T17:15

2022-03-13T17:15

2022-03-13T17:57

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

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АЛМА-АТА, 13 мар - РИА Новости. Антикоррупционная служба Казахстана задержала по делу о хищениях средств АО "Казахтелеком" Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба ведомства."Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.АО "Казахтелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана. По данным СМИ, компания Alatau Capital Invest (ACI) Кайрата Сатыбалдыулы в 2016 году приобрела 3,4% акций компании "Казахтелеком".Сатыбалдыулы после окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны - Kaspi.

https://ria.ru/20220216/aktivy-1773046980.html

https://ria.ru/20220302/otstavka-1775964012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, нурсултан назарбаев