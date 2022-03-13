https://ria.ru/20220313/gumpomosch-1777935693.html

Казахстан направит Украине гуманитарную помощь

Казахстан направит Украине гуманитарную помощь - РИА Новости, 13.03.2022

Казахстан направит Украине гуманитарную помощь

Казахстан направит Украине первую партию гуманитарной помощи, состоящую из более 28 тонн лекарственных средств, 14 и 15 марта, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:00

2022-03-13T16:00

2022-03-13T16:00

обострение ситуации в днр и лнр

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польша

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 13 мар – РИА Новости. Казахстан направит Украине первую партию гуманитарной помощи, состоящую из более 28 тонн лекарственных средств, 14 и 15 марта, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.Пресс-служба правительства Казахстана 9 марта сообщала, что кабмин принял решение передать Украине гуманитарную помощь из 25 наименований медицинских препаратов на сумму свыше 2,2 миллиона долларов."Министерством здравоохранения совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта из аэропорта города Алма-Аты", - говорится в сообщении.Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны из 17 наименований лекарственных средств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил о готовности предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220313/gumpomosch-1777910480.html

https://ria.ru/20220312/balbek-1777870305.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, казахстан