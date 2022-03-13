https://ria.ru/20220313/dnr-1777900448.html
В ДНР трое мирных жителей получили ранения при обстреле
В ДНР трое мирных жителей получили ранения при обстреле - РИА Новости, 13.03.2022
В ДНР трое мирных жителей получили ранения при обстреле
Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:53
2022-03-13T08:53
2022-03-13T09:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных НМ ДНР территорий: мужчина 1966 года рождения, мужчина 1994 года рождения, мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220313/dnr-1777900637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
08:53 13.03.2022 (обновлено: 09:05 13.03.2022)
В ДНР трое мирных жителей получили ранения при обстреле
В ДНР трое мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны ВСУ