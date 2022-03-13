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Евродепутат подняла вопрос о правовых основаниях блокировки RT и Sputnik
Евродепутат подняла вопрос о правовых основаниях блокировки RT и Sputnik - РИА Новости, 13.03.2022
Евродепутат подняла вопрос о правовых основаниях блокировки RT и Sputnik
Французский депутат европарламента Элен Лапорт в обращении к Еврокомиссии подняла вопрос о правовых основаниях блокировки телеканала RT и агентства Sputnik на... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:47
2022-03-13T14:49
в мире
урсула фон дер ляйен
тереза рибейру
валерий фадеев
россия
франция
греция
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французский депутат европарламента Элен Лапорт в обращении к Еврокомиссии подняла вопрос о правовых основаниях блокировки телеканала RT и агентства Sputnik на территории Евросоюза, сообщает RT.По ее словам, ЕК при принятии этого решения опирается на санкционный режим, базирующийся на постановлении Совета ЕС от 18 сентября 2014 года."Таким образом, ЕС не основывал свое решение на недостатках, выявленных у указанных средств массовой информации", — приводит RT высказывание Лапорт.Она поинтересовалась, какая правовая основа в рамках режима санкций дает возможность ввести запрет на вещание указанных российских СМИ, "которые являются объектом регулирования в отдельных государствах-членах"."Оценила ли Еврокомиссия, какие соразмерные ответные меры может принять Россия, включая запрет на вещание в стране France 24 и Radio France Internationale, а также высылку их журналистов?" — цитирует RT депутата.Ранее постпреды стран Евросоюза в качестве одной из мер реагирования на российскую спецоперацию на Украине одобрили запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT, под запрет также попадут их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории Евросоюза.Глава МИД Сергей Лавров, комментируя рестрикции, заявил, что Москва не ожидала санкций в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев официально призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли журналистов во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств.
https://ria.ru/20220308/sputnik-1777150753.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, тереза рибейру, валерий фадеев, россия, франция, греция, еврокомиссия, европарламент, совет ес
11:47 13.03.2022 (обновлено: 14:49 13.03.2022)
 
Евродепутат подняла вопрос о правовых основаниях блокировки RT и Sputnik

Евродепутат Лапорт подняла в ЕК вопрос о правовых основаниях блокировки RT и Sputnik

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французский депутат европарламента Элен Лапорт в обращении к Еврокомиссии подняла вопрос о правовых основаниях блокировки телеканала RT и агентства Sputnik на территории Евросоюза, сообщает RT.
По ее словам, ЕК при принятии этого решения опирается на санкционный режим, базирующийся на постановлении Совета ЕС от 18 сентября 2014 года.
"Таким образом, ЕС не основывал свое решение на недостатках, выявленных у указанных средств массовой информации", — приводит RT высказывание Лапорт.
Она поинтересовалась, какая правовая основа в рамках режима санкций дает возможность ввести запрет на вещание указанных российских СМИ, "которые являются объектом регулирования в отдельных государствах-членах".
"Оценила ли Еврокомиссия, какие соразмерные ответные меры может принять Россия, включая запрет на вещание в стране France 24 и Radio France Internationale, а также высылку их журналистов?" — цитирует RT депутата.
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8 марта, 14:39
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Ранее постпреды стран Евросоюза в качестве одной из мер реагирования на российскую спецоперацию на Украине одобрили запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT, под запрет также попадут их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории Евросоюза.
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя рестрикции, заявил, что Москва не ожидала санкций в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев официально призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли журналистов во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств.
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