https://ria.ru/20220313/birzha-1777919740.html
Минпромторг и Минцифры создадут "Биржу импортозамещения"
Минпромторг и Минцифры создадут "Биржу импортозамещения" - РИА Новости, 13.03.2022
Минпромторг и Минцифры создадут "Биржу импортозамещения"
Правительство поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения", который обеспечит прямое взаимодействие между российскими... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:25
2022-03-13T13:25
2022-03-13T15:35
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Правительство поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения", который обеспечит прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок", — сказал Чернышенко.Кроме того, снизят бюрократические и административные нагрузки на предприятия, указал он.Чернышенко добавил, что в будущем цифровой сервис усовершенствуют: в базу включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, которые готовы продолжать или начать сотрудничество с Россией.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220312/elektronika-1777844009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, дмитрий чернышенко, россия
13:25 13.03.2022 (обновлено: 15:35 13.03.2022)
Минпромторг и Минцифры создадут "Биржу импортозамещения"
Минпромторг и Минцифры создадут цифровой сервис "Биржа импортозамещения"
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Правительство поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения", который обеспечит прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В России
достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок", — сказал Чернышенко.
Кроме того, снизят бюрократические и административные нагрузки на предприятия, указал он.
Чернышенко добавил, что в будущем цифровой сервис усовершенствуют: в базу включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, которые готовы продолжать или начать сотрудничество с Россией.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ
принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.