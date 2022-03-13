https://ria.ru/20220313/birzha-1777919740.html

Минпромторг и Минцифры создадут "Биржу импортозамещения"

Минпромторг и Минцифры создадут "Биржу импортозамещения" - РИА Новости, 13.03.2022

Минпромторг и Минцифры создадут "Биржу импортозамещения"

Правительство поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения", который обеспечит прямое взаимодействие между российскими... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T13:25

2022-03-13T13:25

2022-03-13T15:35

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Правительство поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис "Биржа импортозамещения", который обеспечит прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок", — сказал Чернышенко.Кроме того, снизят бюрократические и административные нагрузки на предприятия, указал он.Чернышенко добавил, что в будущем цифровой сервис усовершенствуют: в базу включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, которые готовы продолжать или начать сотрудничество с Россией.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220312/elektronika-1777844009.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, дмитрий чернышенко, россия