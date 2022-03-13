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На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки
На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки - РИА Новости, 13.03.2022
На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки
Фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего в Загребе, несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:55
2022-03-13T16:16
в мире
йенс столтенберг
андрей пленкович
шарль мишель
хорватия
франция
загреб
еврокомиссия
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БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. Фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего в Загребе, несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, заявил министр обороны республики Марио Баножич.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекают из воронки, на месте присутствует министр обороны. Ранее сообщалось об извлечении "черного ящика" беспилотника, записи которого предстоит расшифровать."На летательном аппарате мы нашли следы присутствия авиабомбы, речь идет о бомбе советского производства. Как и все остальные элементы, она отвезена с этого места, и после тщательного анализа и реконструкции сможем сказать, какого она типа и назначения", — сказал Баножич в эфире национального телевидения."Обнаружены также следы взрывчатого вещества и элементы, которые указывают на то, что летательный аппарат был не разведывательного типа", — уточнил он. "Необходимо установить, что точно произошло и с какой стороны прилетел БПЛА. Специалисты, которые выдвигали разные теории, только взволновали общественность", — подчеркнул глава хорватского Минобороны, добавив, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.Премьер Хорватии Андрей Пленкович в субботу на месте происшествия заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО. Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к подобным инцидентам.По стечению обстоятельств около 21:00 (23:00 мск) в пятницу премьер Хорватии заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.
https://ria.ru/20220312/bespilotnik-1777867720.html
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в мире, йенс столтенберг, андрей пленкович, шарль мишель, хорватия, франция, загреб, еврокомиссия, совет ес, нато, rafale
15:55 13.03.2022 (обновлено: 16:16 13.03.2022)
 
На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки

На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки и советской авиабомбы

© AP Photo / Darko BandicМесто падения беспилотника в Загребе
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Место падения беспилотника в Загребе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. Фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА), упавшего в Загребе, несут следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства, заявил министр обороны республики Марио Баножич.
Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекают из воронки, на месте присутствует министр обороны. Ранее сообщалось об извлечении "черного ящика" беспилотника, записи которого предстоит расшифровать.
"На летательном аппарате мы нашли следы присутствия авиабомбы, речь идет о бомбе советского производства. Как и все остальные элементы, она отвезена с этого места, и после тщательного анализа и реконструкции сможем сказать, какого она типа и назначения", — сказал Баножич в эфире национального телевидения.
"Обнаружены также следы взрывчатого вещества и элементы, которые указывают на то, что летательный аппарат был не разведывательного типа", — уточнил он. "Необходимо установить, что точно произошло и с какой стороны прилетел БПЛА. Специалисты, которые выдвигали разные теории, только взволновали общественность", — подчеркнул глава хорватского Минобороны, добавив, что расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 20:15
Генсек НАТО и премьер Хорватии обсудили инцидент с упавшим беспилотником
Премьер Хорватии Андрей Пленкович в субботу на месте происшествия заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО. Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к подобным инцидентам.
По стечению обстоятельств около 21:00 (23:00 мск) в пятницу премьер Хорватии заявил о необходимости модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб приобрел у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:14
Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский
 
В миреЙенс СтолтенбергАндрей ПленковичШарль МишельХорватияФранцияЗагребЕврокомиссияСовет ЕСНАТОRafale
 
 
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