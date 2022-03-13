https://ria.ru/20220313/aviabomba-1777964635.html

Упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, пишут СМИ

Упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2022

Упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, пишут СМИ

Упавший в Загребе БПЛА советского производства нес авиабомбу массой 120 килограммов, она взорвалась в воронке после падения, передает национальное телевидение... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T21:55

2022-03-13T21:55

2022-03-13T22:55

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БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. Упавший в Загребе БПЛА советского производства нес авиабомбу массой 120 килограммов, она взорвалась в воронке после падения, передает национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны.Беспилотник упал в ночь на пятницу в зеленой зоне, раздался взрыв, на месте удара дрона об землю осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это мог быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Кроме того, удалось извлечь "черный ящик" БПЛА, записи с него предстоит расшифровать.Ранее министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что на фрагментах БПЛА есть следы взрывчатого вещества, а также авиабомбы советского производства. По его словам, расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.В субботу премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО. Он напомнил, что в пятницу уже официально обратился к лидерам стран Евросоюза, главе Совета ЕС Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к таким инцидентам.По стечению обстоятельств около 21:00 (23:00 мск) в пятницу Пленкович сказал, что необходимо модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб купил у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.

https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777732971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хорватия, в мире, загреб, еврокомиссия