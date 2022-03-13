Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220313/aviabomba-1777964635.html
Упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, пишут СМИ
Упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2022
Упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, пишут СМИ
Упавший в Загребе БПЛА советского производства нес авиабомбу массой 120 килограммов, она взорвалась в воронке после падения, передает национальное телевидение... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T21:55
2022-03-13T22:55
хорватия
в мире
загреб
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777701785_0:278:3070:2005_1920x0_80_0_0_df58385aecda1e6f4db637b324435252.jpg
БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. Упавший в Загребе БПЛА советского производства нес авиабомбу массой 120 килограммов, она взорвалась в воронке после падения, передает национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны.Беспилотник упал в ночь на пятницу в зеленой зоне, раздался взрыв, на месте удара дрона об землю осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это мог быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Кроме того, удалось извлечь "черный ящик" БПЛА, записи с него предстоит расшифровать.Ранее министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что на фрагментах БПЛА есть следы взрывчатого вещества, а также авиабомбы советского производства. По его словам, расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.В субботу премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО. Он напомнил, что в пятницу уже официально обратился к лидерам стран Евросоюза, главе Совета ЕС Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к таким инцидентам.По стечению обстоятельств около 21:00 (23:00 мск) в пятницу Пленкович сказал, что необходимо модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб купил у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.
https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777732971.html
хорватия
загреб
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777701785_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3954e430231bff760e6c5b0a47299c43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хорватия, в мире, загреб, еврокомиссия
21:55 13.03.2022 (обновлено: 22:55 13.03.2022)
 
Упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, пишут СМИ

HRT: упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, она взорвалась в земле

© REUTERS / Antonio BronicМесто падения беспилотника в Загребе
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
Место падения беспилотника в Загребе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. Упавший в Загребе БПЛА советского производства нес авиабомбу массой 120 килограммов, она взорвалась в воронке после падения, передает национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны.
Беспилотник упал в ночь на пятницу в зеленой зоне, раздался взрыв, на месте удара дрона об землю осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это мог быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Кроме того, удалось извлечь "черный ящик" БПЛА, записи с него предстоит расшифровать.
Ранее министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что на фрагментах БПЛА есть следы взрывчатого вещества, а также авиабомбы советского производства. По его словам, расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.

"От высокопоставленного источника в Минобороны HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон врезался в мягкую почву, взрыв произошел (в воронке. — Прим. ред.) под землей. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия были бы катастрофическими", — передает национальный телеканал.

В субботу премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО. Он напомнил, что в пятницу уже официально обратился к лидерам стран Евросоюза, главе Совета ЕС Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к таким инцидентам.
По стечению обстоятельств около 21:00 (23:00 мск) в пятницу Пленкович сказал, что необходимо модернизировать воздушную оборону страны, приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия. Ранее Загреб купил у Франции эскадрилью из 12 самолетов Rafale за 1,2 миллиарда евро с учетом налогов.
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:14
Посольство в Загребе подтвердило, что упавший в Хорватии БПЛА не российский
 
ХорватияВ миреЗагребЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала