21:55 13.03.2022 (обновлено: 22:55 13.03.2022)
Упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, пишут СМИ
HRT: упавший в Хорватии БПЛА нес авиабомбу весом 120 килограммов, она взорвалась в земле
Место падения беспилотника в Загребе
БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. Упавший в Загребе БПЛА советского производства нес авиабомбу массой 120 килограммов, она взорвалась в воронке после падения, передает национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны.
Беспилотник упал в ночь на пятницу в зеленой зоне, раздался взрыв, на месте удара дрона об землю осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно, это мог быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. В воскресенье обломки беспилотника извлекали из воронки. Кроме того, удалось извлечь "черный ящик" БПЛА, записи с него предстоит расшифровать.
Ранее министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что на фрагментах БПЛА есть следы взрывчатого вещества, а также авиабомбы советского производства. По его словам, расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.
"От высокопоставленного источника в Минобороны HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон врезался в мягкую почву, взрыв произошел (в воронке. — Прим. ред.) под землей. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия были бы катастрофическими", — передает национальный телеканал.
В субботу премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран — членов НАТО. Он напомнил, что в пятницу уже официально обратился к лидерам стран Евросоюза, главе Совета ЕС Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом усилить сотрудничество для повышения готовности к таким инцидентам.