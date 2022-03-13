https://ria.ru/20220313/administratsii-1777957974.html
В ЛНР начали работать еще две районные администрации
В ЛНР начали работать еще две районные администрации - РИА Новости, 13.03.2022
В ЛНР начали работать еще две районные администрации
Еще две районные администрации — Троицкого и Белокуракинского районов — начали работу на освобожденных территориях ЛНР, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T20:00
2022-03-13T20:00
2022-03-13T20:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
луганская область
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Еще две районные администрации — Троицкого и Белокуракинского районов — начали работу на освобожденных территориях ЛНР, сообщила пресс-служба администрации главы Луганской Народной Республики."В соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника на освобожденных от украинских националистов территориях бывшей Луганской области образованы и приступили к работе еще две администрации: Троицкого и Белокуракинского районов", — говорится в сообщении.Жители освобожденных районов могут обращаться по всем возникающим проблемам в приемные администраций и непосредственно к руководству районов, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220312/zhizn-1777880661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид пасечник, луганская область, луганская народная республика
20:00 13.03.2022 (обновлено: 20:37 13.03.2022)
В ЛНР начали работать еще две районные администрации
Пресс-служба Пасечника: в Троицком и Белокуракинском районах ЛНР заработали администрации