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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/administratsii-1777957974.html
В ЛНР начали работать еще две районные администрации
В ЛНР начали работать еще две районные администрации - РИА Новости, 13.03.2022
В ЛНР начали работать еще две районные администрации
Еще две районные администрации — Троицкого и Белокуракинского районов — начали работу на освобожденных территориях ЛНР, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T20:00
2022-03-13T20:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
луганская область
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Еще две районные администрации — Троицкого и Белокуракинского районов — начали работу на освобожденных территориях ЛНР, сообщила пресс-служба администрации главы Луганской Народной Республики."В соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника на освобожденных от украинских националистов территориях бывшей Луганской области образованы и приступили к работе еще две администрации: Троицкого и Белокуракинского районов", — говорится в сообщении.Жители освобожденных районов могут обращаться по всем возникающим проблемам в приемные администраций и непосредственно к руководству районов, отметили в пресс-службе.
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в мире, леонид пасечник, луганская область, луганская народная республика
20:00 13.03.2022 (обновлено: 20:37 13.03.2022)
 
В ЛНР начали работать еще две районные администрации

Пресс-служба Пасечника: в Троицком и Белокуракинском районах ЛНР заработали администрации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОсвобожденное село в ЛНР
Освобожденное село в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Еще две районные администрации — Троицкого и Белокуракинского районов — начали работу на освобожденных территориях ЛНР, сообщила пресс-служба администрации главы Луганской Народной Республики.
"В соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника на освобожденных от украинских националистов территориях бывшей Луганской области образованы и приступили к работе еще две администрации: Троицкого и Белокуракинского районов", — говорится в сообщении.
Жители освобожденных районов могут обращаться по всем возникающим проблемам в приемные администраций и непосредственно к руководству районов, отметили в пресс-службе.
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