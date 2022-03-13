https://ria.ru/20220313/administratsii-1777957974.html

В ЛНР начали работать еще две районные администрации

В ЛНР начали работать еще две районные администрации - РИА Новости, 13.03.2022

В ЛНР начали работать еще две районные администрации

Еще две районные администрации — Троицкого и Белокуракинского районов — начали работу на освобожденных территориях ЛНР, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T20:00

2022-03-13T20:00

2022-03-13T20:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

луганская область

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777182738_0:173:3013:1868_1920x0_80_0_0_ad93d274c19f842f60b47d91e3a6ee47.jpg

ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Еще две районные администрации — Троицкого и Белокуракинского районов — начали работу на освобожденных территориях ЛНР, сообщила пресс-служба администрации главы Луганской Народной Республики."В соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника на освобожденных от украинских националистов территориях бывшей Луганской области образованы и приступили к работе еще две администрации: Троицкого и Белокуракинского районов", — говорится в сообщении.Жители освобожденных районов могут обращаться по всем возникающим проблемам в приемные администраций и непосредственно к руководству районов, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220312/zhizn-1777880661.html

луганская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, леонид пасечник, луганская область, луганская народная республика