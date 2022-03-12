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https://ria.ru/20220312/zyuganov-1777834494.html
Зюганов назвал введенные против него санкции наградой
Зюганов назвал введенные против него санкции наградой - РИА Новости, 12.03.2022
Зюганов назвал введенные против него санкции наградой
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что относится к введенным против него санкциям как к награде и оценке его работы в борьбе за мир и дружбу... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:22
2022-03-12T15:22
сша
россия
госдума рф
кпрф
санкции
санкции в отношении россии
в мире
геннадий зюганов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что относится к введенным против него санкциям как к награде и оценке его работы в борьбе за мир и дружбу народов.Власти США в пятницу ввели санкции в отношении Зюганова и еще 10 депутатов от фракции КПРФ, которые поддержали инициативу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, ограничительные меры вводятся против спикера Госдумы Вячеслава Володина."Видимо оценили мою борьбу за мир, за дружбу народов в борьбе против нацизма, заявления по ситуации на Украине. Поэтому, я рассматриваю это как награду, как оценку. Для меня был высший закон - правды, справедливости", - подчеркнул Зюганов.Вместе с тем парламентарий считает, что американцы "ошалели" с введением санкций против России - "не знают, что еще выкинуть".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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сша, россия, госдума рф, кпрф, санкции, санкции в отношении россии, в мире, геннадий зюганов, вячеслав володин, донецкая народная республика
15:22 12.03.2022
 
Зюганов назвал введенные против него санкции наградой

Лидер КПРФ Зюганов заявил, что введенные против него санкции США — награда и оценка работы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что относится к введенным против него санкциям как к награде и оценке его работы в борьбе за мир и дружбу народов.
Власти США в пятницу ввели санкции в отношении Зюганова и еще 10 депутатов от фракции КПРФ, которые поддержали инициативу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, ограничительные меры вводятся против спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"Видимо оценили мою борьбу за мир, за дружбу народов в борьбе против нацизма, заявления по ситуации на Украине. Поэтому, я рассматриваю это как награду, как оценку. Для меня был высший закон - правды, справедливости", - подчеркнул Зюганов.
Вместе с тем парламентарий считает, что американцы "ошалели" с введением санкций против России - "не знают, что еще выкинуть".
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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