Зюганов назвал введенные против него санкции наградой
Лидер КПРФ Зюганов заявил, что введенные против него санкции США — награда и оценка работы
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что относится к введенным против него санкциям как к награде и оценке его работы в борьбе за мир и дружбу народов.
Власти США в пятницу ввели санкции в отношении Зюганова и еще 10 депутатов от фракции КПРФ, которые поддержали инициативу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, ограничительные меры вводятся против спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"Видимо оценили мою борьбу за мир, за дружбу народов в борьбе против нацизма, заявления по ситуации на Украине. Поэтому, я рассматриваю это как награду, как оценку. Для меня был высший закон - правды, справедливости", - подчеркнул Зюганов.
Вместе с тем парламентарий считает, что американцы "ошалели" с введением санкций против России - "не знают, что еще выкинуть".
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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