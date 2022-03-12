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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777848372.html
Зеленский не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины
Зеленский не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины - РИА Новости, 12.03.2022
Зеленский не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины
Владимир Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:14
2022-03-12T20:55
в мире
украина
владимир зеленский
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины."Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО нет, не было… Даже когда мы говорим о закрытии неба, согласованной позиции нет. Если мы не можем решить вопрос о поставках некоторых видов оружия, тут философский вопрос… Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема", - сказал Зеленский в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/nato-1777871454.html
украина
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в мире, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато
17:14 12.03.2022 (обновлено: 20:55 12.03.2022)
 
Зеленский не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины

Президент Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины.
"Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО нет, не было… Даже когда мы говорим о закрытии неба, согласованной позиции нет. Если мы не можем решить вопрос о поставках некоторых видов оружия, тут философский вопрос… Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема", - сказал Зеленский в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 20:54
США заверили, что не будут давить на Украину по вопросу членства в НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТО
 
 
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