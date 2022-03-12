https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777848372.html
Зеленский не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины
Зеленский не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины - РИА Новости, 12.03.2022
Зеленский не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины
Владимир Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:14
2022-03-12T17:14
2022-03-12T20:55
в мире
украина
владимир зеленский
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины."Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО нет, не было… Даже когда мы говорим о закрытии неба, согласованной позиции нет. Если мы не можем решить вопрос о поставках некоторых видов оружия, тут философский вопрос… Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема", - сказал Зеленский в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/nato-1777871454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато
17:14 12.03.2022 (обновлено: 20:55 12.03.2022)
Зеленский не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины
Президент Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины