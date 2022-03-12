https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777847982.html

Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике

Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике - РИА Новости, 12.03.2022

Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике

Владимир Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:10

2022-03-12T17:10

2022-03-12T18:36

в мире

украина

владимир зеленский

россия

нато

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах."Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали повестки, те, которые могут быть между нами и РФ. Я хотел бы чтобы это произошло, чтобы уже на практике, а не на словах начался процесс урегулирования, процесс мира. Но начало должно быть с прекращения огня. Это даст возможность разблокировать гуманитарные вопросы", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам, запись которой опубликовал его офис."Я рад сигналу со стороны РФ, за последние два года ни разу не слышал, что может быть диалог, а мы обращались даже не десятки раз. Я провел сотню переговоров с лидерами разных стран, которым я давал все возможности быть посредниками, медиаторами, кем-нибудь, чтобы произошла просто встреча. Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И сегодня я говорю: да, мы готовы (к переговорам с РФ)", - добавил Зеленский.Также Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины."Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО нет, не было… Даже когда мы говорим о закрытии неба, согласованной позиции нет. Если мы не можем решить вопрос о поставках некоторых видов оружия, тут философский вопрос… Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема", - сказал Зеленский в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, россия, нато