https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777847982.html
Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике
Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике - РИА Новости, 12.03.2022
Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике
Владимир Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:10
2022-03-12T17:10
2022-03-12T18:36
в мире
украина
владимир зеленский
россия
нато
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах."Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали повестки, те, которые могут быть между нами и РФ. Я хотел бы чтобы это произошло, чтобы уже на практике, а не на словах начался процесс урегулирования, процесс мира. Но начало должно быть с прекращения огня. Это даст возможность разблокировать гуманитарные вопросы", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам, запись которой опубликовал его офис."Я рад сигналу со стороны РФ, за последние два года ни разу не слышал, что может быть диалог, а мы обращались даже не десятки раз. Я провел сотню переговоров с лидерами разных стран, которым я давал все возможности быть посредниками, медиаторами, кем-нибудь, чтобы произошла просто встреча. Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И сегодня я говорю: да, мы готовы (к переговорам с РФ)", - добавил Зеленский.Также Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины."Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО нет, не было… Даже когда мы говорим о закрытии неба, согласованной позиции нет. Если мы не можем решить вопрос о поставках некоторых видов оружия, тут философский вопрос… Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема", - сказал Зеленский в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, россия, нато
17:10 12.03.2022 (обновлено: 18:36 12.03.2022)
Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике
Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах.
"Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали повестки, те, которые могут быть между нами и РФ. Я хотел бы чтобы это произошло, чтобы уже на практике, а не на словах начался процесс урегулирования, процесс мира. Но начало должно быть с прекращения огня. Это даст возможность разблокировать гуманитарные вопросы", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам, запись которой опубликовал его офис.
"Я рад сигналу со стороны РФ, за последние два года ни разу не слышал, что может быть диалог, а мы обращались даже не десятки раз. Я провел сотню переговоров с лидерами разных стран, которым я давал все возможности быть посредниками, медиаторами, кем-нибудь, чтобы произошла просто встреча. Россия
ни разу не подтвердила возможность встречи. И сегодня я говорю: да, мы готовы (к переговорам с РФ)", - добавил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что не видит смелости у членов НАТО
объединиться ради Украины
.
"Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО нет, не было… Даже когда мы говорим о закрытии неба, согласованной позиции нет. Если мы не можем решить вопрос о поставках некоторых видов оружия, тут философский вопрос… Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема", - сказал Зеленский в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.