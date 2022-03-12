https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777809073.html
Израиль призвал Зеленского прислушаться к Путину
Axios: премьер Израиля дал совет Зеленскому - РИА Новости, 12.03.2022
Израиль призвал Зеленского прислушаться к Путину
Премьер Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий. Об этом пишет... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:28
2022-03-12T11:28
2022-03-12T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны во вторник. По информации источника СМИ, Зеленского и его советников предложение Беннета не устроило."Беннет фактически предлагает нам сдаться, а мы не собираемся этого делать", — сказал чиновник.В то же время неназванный представитель израильского премьер-министра утверждает, что описанные детали беседы не соответствуют действительности. По его словам, Беннет "не намерен давать Зеленскому какие-либо рекомендации или советы".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220311/issa-1777767388.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, владимир зеленский
11:28 12.03.2022 (обновлено: 14:29 12.03.2022)
Axios: премьер Израиля дал совет Зеленскому
Axios: Беннет посоветовал Зеленскому принять предложение Владимира Путина и прекратить бои