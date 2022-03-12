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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777809073.html
Израиль призвал Зеленского прислушаться к Путину
Axios: премьер Израиля дал совет Зеленскому - РИА Новости, 12.03.2022
Израиль призвал Зеленского прислушаться к Путину
Премьер Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий. Об этом пишет... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:28
2022-03-12T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны во вторник. По информации источника СМИ, Зеленского и его советников предложение Беннета не устроило."Беннет фактически предлагает нам сдаться, а мы не собираемся этого делать", — сказал чиновник.В то же время неназванный представитель израильского премьер-министра утверждает, что описанные детали беседы не соответствуют действительности. По его словам, Беннет "не намерен давать Зеленскому какие-либо рекомендации или советы".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220311/issa-1777767388.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, владимир зеленский
11:28 12.03.2022 (обновлено: 14:29 12.03.2022)
 
Axios: премьер Израиля дал совет Зеленскому

Axios: Беннет посоветовал Зеленскому принять предложение Владимира Путина и прекратить бои

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Москвы о прекращении боевых действий. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны во вторник. По информации источника СМИ, Зеленского и его советников предложение Беннета не устроило.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 21:51
"Хорошо, что он нас не слышал". Конгрессмен публично унизил Зеленского
"Беннет фактически предлагает нам сдаться, а мы не собираемся этого делать", — сказал чиновник.
В то же время неназванный представитель израильского премьер-министра утверждает, что описанные детали беседы не соответствуют действительности. По его словам, Беннет "не намерен давать Зеленскому какие-либо рекомендации или советы".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 20:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос
 
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