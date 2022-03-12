https://ria.ru/20220312/zapad-1777761010.html

Запад празднует победу над свободой слова

Запад празднует победу над свободой слова - РИА Новости, 12.03.2022

Запад празднует победу над свободой слова

Двенадцатого марта мир отмечает День свободы слова в интернете, учрежденный в 2008 году организацией "Репортеры без границ". К сегодняшнему 12 марта на... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:00

авторы

meta (метавселенная)

сша

марк цукерберг

facebook

технологии

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Двенадцатого марта мир отмечает День свободы слова в интернете, учрежденный в 2008 году организацией "Репортеры без границ". К сегодняшнему 12 марта на предпраздничную вахту встал Цукерберг — компания Meta (в девичестве — Facebook) сняла запрет на призывы к насилию, если они касаются российских солдат, и разрешила призывать к смерти В. В. Путина.Порыв Цукерберга к свободе смелый, но все-таки неполный. Можно желать погибели российским властям и воинству, но таковые же пожелания властям и воинству других стран пока что под запретом. Возможно, временно.Таков впечатляющий — и, вероятно, финальный — аккорд свободы слова в интернете. А как все трогательно начиналось.В 1996 году либертарианец Джон Перри Барлоу прославился "Декларацией независимости киберпространства", в которой он писал: "Правительства индустриального мира, вы — утомленные гиганты из плоти и стали; моя же родина — киберпространство, новый дом сознания. От имени будущего я прошу вас, у которых все в прошлом, — оставьте нас в покое. Вы лишние среди нас. Вы не обладаете верховной властью там, где мы собрались. Глобальное общественное пространство, которое мы строим, по природе своей независимо от тираний, которые вы стремитесь нам навязать. Вы не имеете методов принуждения, которые могли бы нас устрашить".Сегодня, четверть века спустя, обозревая нынешнее состояние киберпространства (того же Цукерберга с его метавселенной, да разве он один такой <выражение, неудобное для печати>), приходится признать, что либертарианец Барлоу несколько погорячился. В "новом доме сознания" дух тяжелее, чем в нужнике.Хотя ошибка Барлоу понятна. Примерно тогда же, в середине 90-х, отечественный либертарианец Г. В. Лебедев провозглашал: "Все новое — свободно". В чем он был отчасти прав. Только свободно не вследствие замечательных качеств этого нового, делающих его неуязвимым для тиранических покушений, а по причине того, что новое, находящееся в эмбриональном состоянии, еще слишком неприметно и руки до него не доходят. Это примерно как пустынный океанский простор, когда его бороздили каравеллы Колумба, был совершенно свободен от попыток чьего-либо регулирования. Пираты Карибского моря и меры против них явились только полтора века спустя.Чуть только это новое проходит стадию пеленок и сосок и немного подрастает, как в очередной раз является подтверждение:"Судьба людей повсюду та же:Где капля блага, там на стражеУж просвещенье иль тиран".Причем различие между просвещеньем и тираном не вполне очевидно. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, в 2011 году экстатически воспевавшая "твиттер-революции" в арабских странах, явно считала себя носительницей просвещения. Тогда как иные жители этих разрушаемых стран были другого мнения. Да и в принципе гражданское общество (то есть просвещение) может быть не менее тоталитарно, чем тот, кого оно называет тираном, а порой и даже более. Об этом сказано: "Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно?"Так что и с регулированием интернета не все так просто. За последние пять лет носители западного просвещения сделали такие успехи в регулировании (по большей части совершенно идиотском — но надо же публику дрессировать, а тут чем дурнее, тем лучше), что иной тиран обзавидуется. А цензура в социальных сетях, контролируемых западными владельцами, в разных фейсбуках и твиттерах заставляет и Главлит вспомнить, причем порой сравнение скорее к выгоде Главлита.Тем не менее статут репортерно-безграничного праздника остается прежним. Обличаются враги свободы в интернете, под которыми разумеются исключительно правительства стран, которые безграничными репортерами считаются недемократическими и тираническими. Как в 2009 году врагами интернета считались власти стран, которые "предоставляют своим гражданам лишь частичный доступ к информации, размещенной во Всемирной сети", так и теперь считаются. Хотя сегодня любой, кто наблюдает практику кристально демократических стран (то есть рекомендующих себя таковыми) в части ограничения доступа к информации, только посмеется над наивными репортерами.И, разумеется, любая пропаганда в интернете, и серая, и совсем черная, если она направлена против недемократических стран, в контексте свободы слова в интернете не рассматривается вообще. Что же ее рассматривать, когда они есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Ограничения на доступ к информационным ресурсам недемократических стран тоже, конечно, не рассматриваются. А что же, позволять им изливать свой яд на граждан свободного мира?Можно придерживаться той или иной точки зрения по вопросам актуальной политики, можно желать хоть конституции, хоть севрюжины с хреном, но минимальная честность заставляет признать, что выражение "Всемирная паутина" нуждается в словарной помете "устар.". Фрагментация паутины есть свершившийся факт. И этому мы обязаны не столько распоряжениям официальных правительств, сколько действиям т. н. BigTech, которые громче всех заявляли о своей приверженности безграничной свободе слова в интернете.

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https://ria.ru/20220311/meta-1777614455.html

https://ria.ru/20220311/rasizm-1777580410.html

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авторы, meta (метавселенная), сша, марк цукерберг, facebook, технологии, хиллари клинтон, instagram, instagram, inc., инстаграм, русофобия