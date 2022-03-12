https://ria.ru/20220312/yavka-1777808960.html

Явка на президентских выборах в Туркмении превысила 71 процент

Явка на президентских выборах в Туркмении превысила 71 процент - РИА Новости, 12.03.2022

Явка на президентских выборах в Туркмении превысила 71 процент

Явка на президентских выборах в Туркмении на 11.00 мск составила 71,9%, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:27

2022-03-12T11:27

2022-03-12T12:22

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туркмения

ашхабад

марыйский велаят

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АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Туркмении на 11.00 мск составила 71,9%, сообщается на сайте ЦИК."По выборам президента Туркменистана к 13 часам (11.00 мск) проголосовало 71,90% избирателей", - сообщили в ЦИК.В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовали 71,86% избирателей, Балканскому велаяту - 73,46%, Дашогузскому велаяту - 70,73%, Лебапскому велаяту - 71,29%, Марыйскому велаяту - 72,71%, по городу Ашхабаду - 72,83%. Также на участках за рубежом проголосовали 63,19% избирателей.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

https://ria.ru/20220214/turkmeniya-1772748146.html

https://ria.ru/20220312/vybory-1777420410.html

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марыйский велаят

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, туркмения, ашхабад, марыйский велаят