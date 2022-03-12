11:27 12.03.2022 (обновлено: 12:22 12.03.2022)
Явка на президентских выборах в Туркмении превысила 71 процент
Явка на президентских выборах в Туркмении на 11:00 составила 71,9 процента
Города мира. Ашхабад
АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Туркмении на 11.00 мск составила 71,9%, сообщается на сайте ЦИК.
"По выборам президента Туркменистана к 13 часам (11.00 мск) проголосовало 71,90% избирателей", - сообщили в ЦИК.
В комиссии отметили, что по Ахалскому велаяту проголосовали 71,86% избирателей, Балканскому велаяту - 73,46%, Дашогузскому велаяту - 70,73%, Лебапскому велаяту - 71,29%, Марыйскому велаяту - 72,71%, по городу Ашхабаду - 72,83%. Также на участках за рубежом проголосовали 63,19% избирателей.
На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.
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Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
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