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Международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Туркмении
Международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Туркмении - РИА Новости, 12.03.2022
Международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Туркмении
Член ЦИК РФ Антон Лопатин, входящий на досрочных выборах президента Туркмении в миссию СНГ, отметил высокую явку, каких-либо нарушений международные... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T07:57
2022-03-12T07:57
в мире
туркмения
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Член ЦИК РФ Антон Лопатин, входящий на досрочных выборах президента Туркмении в миссию СНГ, отметил высокую явку, каких-либо нарушений международные наблюдатели, по его словам, не зафиксировали.Члены Центризбиркома России Евгений Шевченко и Антон Лопатин участвуют в международном наблюдении за досрочными президентскими выборами в Туркмении 12 марта. Шевченко в составе миссии наблюдателей ШОС, Лопатин - в составе миссии СНГ.Явка на президентских выборах в Туркмении на 07.00 мск составила 25,24%, говорится в сообщении на сайте ЦИК Туркмении.По словам Лопатина, международные наблюдатели посетили уже 8 участков.Он добавил, что помимо международных миссий на участках присутствуют и местные наблюдатели, в основном от Демократической партии.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
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в мире, туркмения
07:57 12.03.2022
 
Международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Туркмении

Международные наблюдатели отметили высокую явку на президентских выборах в Туркмении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТуркмения
Туркмения - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Туркмения
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Член ЦИК РФ Антон Лопатин, входящий на досрочных выборах президента Туркмении в миссию СНГ, отметил высокую явку, каких-либо нарушений международные наблюдатели, по его словам, не зафиксировали.
Члены Центризбиркома России Евгений Шевченко и Антон Лопатин участвуют в международном наблюдении за досрочными президентскими выборами в Туркмении 12 марта. Шевченко в составе миссии наблюдателей ШОС, Лопатин - в составе миссии СНГ.
Явка на президентских выборах в Туркмении на 07.00 мск составила 25,24%, говорится в сообщении на сайте ЦИК Туркмении.
По словам Лопатина, международные наблюдатели посетили уже 8 участков.
"Участки открылись все вовремя, отмечаем высокую явку, каких-либо нарушений наша делегация не увидела", - сказал Лопатин РИА Новости.
Он добавил, что помимо международных миссий на участках присутствуют и местные наблюдатели, в основном от Демократической партии.
На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.
Законодательство Туркмении не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
Согласно избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
Женщина в традиционном костюме голосует на избирательном участке во время президентских выборов в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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