https://ria.ru/20220312/yakhta-1777782712.html

Италия наложила арест на яхту Мельниченко, сообщил источник

Италия наложила арест на яхту Мельниченко, сообщил источник - РИА Новости, 12.03.2022

Италия наложила арест на яхту Мельниченко, сообщил источник

Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T03:49

2022-03-12T03:49

2022-03-12T03:52

андрей мельниченко

в мире

италия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573312747_0:116:2362:1445_1920x0_80_0_0_83df717d4c7577f7d6cca12cb728b41c.jpg

РИМ, 12 мар – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко, стоимостью свыше полумиллиарда евро, сообщили РИА Новости источники в итальянском силовом ведомстве.Яхта "A" водоизмещением почти 13 тысяч тонн считается крупнейшим мотосейлером в мире. Она была спущена на воду в 2008 году в германском Киле. Судно спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком."В дополнение к тому, что уже сообщалось в последние дни, заморожено судно стоимостью около 530 миллионов евро, находящееся на стоянке в порту Триеста, которое относится к имуществу Андрея Игоревича Мельниченко, находящегося под санкциями", - сообщили в Фингвардии.В начале марта РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) подсчитало, что Мельниченко занимает шестое место в списке российских миллиардеров. Его состояние выросло на 1,99 миллиарда долларов, до 19,5 миллиарда.Десятого марта СУЭК сообщила, что попавший в санкционный список ЕС Андрей Мельниченко вышел из совета директоров угольной компании.СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в 12 субъектах РФ.С 9 марта Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима"Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Ранее Мельниченко контролировал компанию AIM Capital, владевшую 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.Неделю назад Финансовая гвардия Италии провела арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. В списке, поступившем в распоряжение РИА Новости, - пять позиций почти на 140 миллионов евро. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко.

https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

андрей мельниченко, в мире, италия, россия