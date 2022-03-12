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В Туркмении началось голосование на досрочных президентских выборах
В Туркмении началось голосование на досрочных президентских выборах - РИА Новости, 12.03.2022
В Туркмении началось голосование на досрочных президентских выборах
В Туркмении в 7.00 (5.00 мск) в субботу открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T05:07
2022-03-12T05:07
в мире
туркмения
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АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. В Туркмении в 7.00 (5.00 мск) в субботу открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится до 19.00 (17.00 мск), передает корреспондент РИА Новости.Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом. Здесь оно продлится с 7.00 до 19.00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых в соответствии с законодательством тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и группа граждан.Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.Согласно Избирательному кодексу Турк­мении, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся на ее территории, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
https://ria.ru/20220312/vybory-1777420410.html
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в мире, туркмения
05:07 12.03.2022
 
В Туркмении началось голосование на досрочных президентских выборах

В Туркмении открылись 2577 участков для голосования на досрочных президентских выборах

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкАшхабад – столица Туркменистана
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Ашхабад – столица Туркменистана
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. В Туркмении в 7.00 (5.00 мск) в субботу открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится до 19.00 (17.00 мск), передает корреспондент РИА Новости.
Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом. Здесь оно продлится с 7.00 до 19.00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.
На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых в соответствии с законодательством тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и группа граждан.
Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
Согласно Избирательному кодексу Турк­мении, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся на ее территории, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
Женщина в традиционном костюме голосует на избирательном участке во время президентских выборов в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
01:17
Процедура выборов президента Туркмении
 
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