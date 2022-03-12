https://ria.ru/20220312/vybory-1777785036.html
В Туркмении началось голосование на досрочных президентских выборах
В Туркмении началось голосование на досрочных президентских выборах - РИА Новости, 12.03.2022
В Туркмении началось голосование на досрочных президентских выборах
В Туркмении в 7.00 (5.00 мск) в субботу открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T05:07
2022-03-12T05:07
2022-03-12T05:07
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туркмения
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АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. В Туркмении в 7.00 (5.00 мск) в субботу открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится до 19.00 (17.00 мск), передает корреспондент РИА Новости.Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом. Здесь оно продлится с 7.00 до 19.00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.На высший государственный пост в Туркмении претендуют девять кандидатов, выдвинутых в соответствии с законодательством тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и группа граждан.Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.Согласно Избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся на ее территории, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения
В Туркмении началось голосование на досрочных президентских выборах
В Туркмении открылись 2577 участков для голосования на досрочных президентских выборах
АШХАБАД, 12 мар - РИА Новости. В Туркмении в 7.00 (5.00 мск) в субботу открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится до 19.00 (17.00 мск), передает корреспондент РИА Новости.
Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом. Здесь оно продлится с 7.00 до 19.00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.
На высший государственный пост в Туркмении
претендуют девять кандидатов, выдвинутых в соответствии с законодательством тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и группа граждан.
Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
Согласно Избирательному кодексу Туркмении, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся на ее территории, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.