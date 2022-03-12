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Главы МИД Турции и Армении проводят встречу в Анталье
Главы МИД Турции и Армении проводят встречу в Анталье - РИА Новости, 12.03.2022
Главы МИД Турции и Армении проводят встречу в Анталье
Главы МИД Турции и Армении Мевлют Чавушоглу и Арарат Мирзоян проводят встречу в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:45
2022-03-12T11:54
в мире
турция
армения
мевлют чавушоглу
арарат мирзоян
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АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Главы МИД Турции и Армении Мевлют Чавушоглу и Арарат Мирзоян проводят встречу в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Да, такая встреча проводится сейчас", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220303/pozdravlenie-1776305593.html
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в мире, турция, армения, мевлют чавушоглу, арарат мирзоян
11:45 12.03.2022 (обновлено: 11:54 12.03.2022)
 
Главы МИД Турции и Армении проводят встречу в Анталье

Главы МИД Турции и Армении Чавушоглу и Мирзоян проводят встречу в Анталье

© Flickr / Brandon AtkinsonВид на Анталью, Турция
Вид на Анталью, Турция - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Flickr / Brandon Atkinson
Вид на Анталью, Турция
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Главы МИД Турции и Армении Мевлют Чавушоглу и Арарат Мирзоян проводят встречу в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Да, такая встреча проводится сейчас", - сообщил собеседник агентства.
Ваагн Хачатрян - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:51
Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении
 
В миреТурцияАрменияМевлют ЧавушоглуАрарат Мирзоян
 
 
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