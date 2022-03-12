https://ria.ru/20220312/vstrecha-1777811205.html
Главы МИД Турции и Армении проводят встречу в Анталье
Главы МИД Турции и Армении проводят встречу в Анталье - РИА Новости, 12.03.2022
Главы МИД Турции и Армении проводят встречу в Анталье
Главы МИД Турции и Армении Мевлют Чавушоглу и Арарат Мирзоян проводят встречу в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:45
2022-03-12T11:45
2022-03-12T11:54
в мире
турция
армения
мевлют чавушоглу
арарат мирзоян
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АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Главы МИД Турции и Армении Мевлют Чавушоглу и Арарат Мирзоян проводят встречу в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Да, такая встреча проводится сейчас", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220303/pozdravlenie-1776305593.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, армения, мевлют чавушоглу, арарат мирзоян
11:45 12.03.2022 (обновлено: 11:54 12.03.2022)
Главы МИД Турции и Армении проводят встречу в Анталье
Главы МИД Турции и Армении Чавушоглу и Мирзоян проводят встречу в Анталье