https://ria.ru/20220312/vrublevskiy-1777872997.html

Суд арестовал основателя ChronoPay Врублевского по делу о мошенничестве

Суд арестовал основателя ChronoPay Врублевского по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.03.2022

Суд арестовал основателя ChronoPay Врублевского по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:06

2022-03-12T21:06

2022-03-12T22:14

chronopay

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

сша

аэрофлот

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Врублевскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяются статьи УК РФ "мошенничество" и "кража".Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в Подмосковье по подозрению в мошенничестве с платежной системой ChronoPay задержан ее основатель Врублевский. Вину он не признает.У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. Коммерсант вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.Кроме того, как писал "Коммерсант", имя Врублевского упоминалось в связи с делом экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.По данным издания, Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР "сведения об оперативно-розыскной деятельности" по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию подельникам якобы обещали 10 миллионов долларов, но сколько именно они получили в итоге, неизвестно.ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупку товара или услуги в интернете через банковские карты. В частности, фирма оказывала услуги по приему онлайн-платежей на сайтах посредством электронных денег (WebMoney и Qiwi), а также банковских карт.

https://ria.ru/20220309/arest-1777212750.html

https://ria.ru/20220302/moshennichestvo-1776001138.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

chronopay, россия, происшествия, московская область (подмосковье), москва, сша, аэрофлот, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)