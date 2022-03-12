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Суд арестовал основателя ChronoPay Врублевского по делу о мошенничестве
Суд арестовал основателя ChronoPay Врублевского по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.03.2022
Суд арестовал основателя ChronoPay Врублевского по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:06
2022-03-12T22:14
chronopay
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
сша
аэрофлот
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Врублевскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяются статьи УК РФ "мошенничество" и "кража".Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в Подмосковье по подозрению в мошенничестве с платежной системой ChronoPay задержан ее основатель Врублевский. Вину он не признает.У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. Коммерсант вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.Кроме того, как писал "Коммерсант", имя Врублевского упоминалось в связи с делом экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.По данным издания, Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР "сведения об оперативно-розыскной деятельности" по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию подельникам якобы обещали 10 миллионов долларов, но сколько именно они получили в итоге, неизвестно.ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупку товара или услуги в интернете через банковские карты. В частности, фирма оказывала услуги по приему онлайн-платежей на сайтах посредством электронных денег (WebMoney и Qiwi), а также банковских карт.
https://ria.ru/20220309/arest-1777212750.html
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россия
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chronopay, россия, происшествия, московская область (подмосковье), москва, сша, аэрофлот, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
21:06 12.03.2022 (обновлено: 22:14 12.03.2022)
 
Суд арестовал основателя ChronoPay Врублевского по делу о мошенничестве

Суд арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании ChronoPay Павел Врублевский
Генеральный директор компании ChronoPay Павел Врублевский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор компании ChronoPay Павел Врублевский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Врублевскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяются статьи УК РФ "мошенничество" и "кража".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в Подмосковье по подозрению в мошенничестве с платежной системой ChronoPay задержан ее основатель Врублевский. Вину он не признает.
У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.
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DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. Коммерсант вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.
Кроме того, как писал "Коммерсант", имя Врублевского упоминалось в связи с делом экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.
По данным издания, Михайлов в 2011 году через посредников передал ФБР "сведения об оперативно-розыскной деятельности" по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США считают киберпреступником. За информацию подельникам якобы обещали 10 миллионов долларов, но сколько именно они получили в итоге, неизвестно.
ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупку товара или услуги в интернете через банковские карты. В частности, фирма оказывала услуги по приему онлайн-платежей на сайтах посредством электронных денег (WebMoney и Qiwi), а также банковских карт.
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ChronopayРоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСШААэрофлотФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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