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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/voennye-1777798561.html
ВС России уничтожают на Украине только военные объекты, заявил эксперт
ВС России уничтожают на Украине только военные объекты, заявил эксперт - РИА Новости, 12.03.2022
ВС России уничтожают на Украине только военные объекты, заявил эксперт
Российские военные уничтожают только объекты военной инфраструктуры, где нет мирного населения, заявил РИА Новости председатель правления харьковской областной... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:59
2022-03-12T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожают только объекты военной инфраструктуры, где нет мирного населения, заявил РИА Новости председатель правления харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, комментируя появляющуюся информацию об обстрелах Харькова."Скажем так, я видел репортаж о том, что разрушено российскими военными трамвайное депо. Но я хочу сказать, что из нескольких источников накануне лично я получил информацию о том, что в этом трамвайном депо находятся ГРАДы и другая военная техника ВСУ, что там уже нет никакого трамвайного депо, оно не действует. Поэтому сотрудников депо там нет, а там находятся нацбатовцы, база нацбатовцев. Вопрос: что оставалось делать российским военным в этой ситуации? Это военный объект, который был естественно уничтожен", - сказал он."И уничтожаются только объекты военной инфраструктуры, где мы знаем абсолютно гарантированно, что нет мирного населения, а находятся или тербатовцы, или ВСУшники", - подчеркнул Моисеев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, россия
09:59 12.03.2022 (обновлено: 10:00 12.03.2022)
 
ВС России уничтожают на Украине только военные объекты, заявил эксперт

Эксперт Моисеев: ВС России уничтожают только объекты военной инфраструктуры на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожают только объекты военной инфраструктуры, где нет мирного населения, заявил РИА Новости председатель правления харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, комментируя появляющуюся информацию об обстрелах Харькова.
"Скажем так, я видел репортаж о том, что разрушено российскими военными трамвайное депо. Но я хочу сказать, что из нескольких источников накануне лично я получил информацию о том, что в этом трамвайном депо находятся ГРАДы и другая военная техника ВСУ, что там уже нет никакого трамвайного депо, оно не действует. Поэтому сотрудников депо там нет, а там находятся нацбатовцы, база нацбатовцев. Вопрос: что оставалось делать российским военным в этой ситуации? Это военный объект, который был естественно уничтожен", - сказал он.
"И уничтожаются только объекты военной инфраструктуры, где мы знаем абсолютно гарантированно, что нет мирного населения, а находятся или тербатовцы, или ВСУшники", - подчеркнул Моисеев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Карта районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и ДНР на южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Минобороны показало карту районов Украины, контролируемых ВС России
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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