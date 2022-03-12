https://ria.ru/20220312/voda-1777803854.html

В Крыму рассказали, как изменится полуостров с приходом днепровской воды

В Крыму рассказали, как изменится полуостров с приходом днепровской воды - РИА Новости, 12.03.2022

В Крыму рассказали, как изменится полуостров с приходом днепровской воды

Запуск Северо-Крымского канала позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей и даст возможность динамичного развития рыбной... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:38

2022-03-12T10:38

2022-03-12T10:38

экономика

республика крым

днепр (река)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Запуск Северо-Крымского канала позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей и даст возможность динамичного развития рыбной отрасли, заявила РИА Новости врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Вода по каналу пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы, шлюзы для подачи воды на полуостров на украинской территории пока не открывались. Работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются, системная подача воды в Крым начнется после их завершения. Канал берет свое начало с Днепра, проходит по территории Херсонской области, в Крым заходит около Армянска и заканчивается на востоке полуострова."Благодаря запуску Северо-Крымского канала наши аграрии смогут возродить посевы таких влагозависимых культур, ранее успешно возделываемых в регионе, как кукуруза, соя, рис. Значительно увеличится производство овощей открытого грунта", - сказала Зарединова.По ее словам, запуск воды также даст возможность динамичного развития рыбной отрасли."Крупнейшие рыбоводческие хозяйства на севере Крыма потребляли около 40 миллионов кубометров днепровской воды. С подачей воды у нас будут возможности для восстановления прудового фонда до 6 тысяч гектаров. В результате чего наладится производство пищевой рыбной продукции и рыбопосадочного материала. Перспективы заполнения канала также позволят эффективно развивать отрасль животноводства благодаря увеличению кормопроизводства", - сказала глава министерства.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220311/blokada-1777609188.html

https://ria.ru/20220312/krym-1777787442.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, республика крым, днепр (река), россия