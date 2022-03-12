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В Крыму рассказали, как изменится полуостров с приходом днепровской воды
В Крыму рассказали, как изменится полуостров с приходом днепровской воды - РИА Новости, 12.03.2022
В Крыму рассказали, как изменится полуостров с приходом днепровской воды
Запуск Северо-Крымского канала позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей и даст возможность динамичного развития рыбной... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:38
2022-03-12T10:38
экономика
республика крым
днепр (река)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Запуск Северо-Крымского канала позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей и даст возможность динамичного развития рыбной отрасли, заявила РИА Новости врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Вода по каналу пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы, шлюзы для подачи воды на полуостров на украинской территории пока не открывались. Работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются, системная подача воды в Крым начнется после их завершения. Канал берет свое начало с Днепра, проходит по территории Херсонской области, в Крым заходит около Армянска и заканчивается на востоке полуострова."Благодаря запуску Северо-Крымского канала наши аграрии смогут возродить посевы таких влагозависимых культур, ранее успешно возделываемых в регионе, как кукуруза, соя, рис. Значительно увеличится производство овощей открытого грунта", - сказала Зарединова.По ее словам, запуск воды также даст возможность динамичного развития рыбной отрасли."Крупнейшие рыбоводческие хозяйства на севере Крыма потребляли около 40 миллионов кубометров днепровской воды. С подачей воды у нас будут возможности для восстановления прудового фонда до 6 тысяч гектаров. В результате чего наладится производство пищевой рыбной продукции и рыбопосадочного материала. Перспективы заполнения канала также позволят эффективно развивать отрасль животноводства благодаря увеличению кормопроизводства", - сказала глава министерства.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
https://ria.ru/20220311/blokada-1777609188.html
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экономика, республика крым, днепр (река), россия
10:38 12.03.2022
 
В Крыму рассказали, как изменится полуостров с приходом днепровской воды

Врио главы Минсельхоза Крыма Зарединова рассказала, как днепровская вода изменит регион

© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Запуск Северо-Крымского канала позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей и даст возможность динамичного развития рыбной отрасли, заявила РИА Новости врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.
Вода по каналу пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы, шлюзы для подачи воды на полуостров на украинской территории пока не открывались. Работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются, системная подача воды в Крым начнется после их завершения. Канал берет свое начало с Днепра, проходит по территории Херсонской области, в Крым заходит около Армянска и заканчивается на востоке полуострова.
"Благодаря запуску Северо-Крымского канала наши аграрии смогут возродить посевы таких влагозависимых культур, ранее успешно возделываемых в регионе, как кукуруза, соя, рис. Значительно увеличится производство овощей открытого грунта", - сказала Зарединова.
По ее словам, запуск воды также даст возможность динамичного развития рыбной отрасли.
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 10:43
В Крыму заявили, что организатор блокады полуострова сбежал в Турцию
"Крупнейшие рыбоводческие хозяйства на севере Крыма потребляли около 40 миллионов кубометров днепровской воды. С подачей воды у нас будут возможности для восстановления прудового фонда до 6 тысяч гектаров. В результате чего наладится производство пищевой рыбной продукции и рыбопосадочного материала. Перспективы заполнения канала также позволят эффективно развивать отрасль животноводства благодаря увеличению кормопроизводства", - сказала глава министерства.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Биологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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ЭкономикаРеспублика КрымДнепр (река)Россия
 
 
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