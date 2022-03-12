https://ria.ru/20220312/voda-1777788453.html

На Симферопольском водохранилище начались сбросы воды

На Симферопольском водохранилище начались сбросы воды - РИА Новости, 12.03.2022

На Симферопольском водохранилище начались сбросы воды

Сбросы воды вниз по течению рек начаты на Симферопольском водохранилище и производятся на других водохранилищах для снабжения столицы Крыма из-за их наполнения... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T07:26

2022-03-12T07:26

2022-03-12T07:30

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Сбросы воды вниз по течению рек начаты на Симферопольском водохранилище и производятся на других водохранилищах для снабжения столицы Крыма из-за их наполнения и продолжающихся притоков, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Самое большое водохранилище для снабжения Симферополя – Симферопольское с полным объемом 36 миллионов кубометров заполнено более чем на 90%. Так как притоки воды по реке Салгир продолжаются, часть воды превентивно сбрасывается вниз по течению реки, которая протекает через столицу Крыма, сообщили в правительстве.Аналогичные меры принимаются еще на двух водоемах для снабжения водой города: на Партизанском водохранилище на реке Альма (34 миллиона кубометров) и на Аянском (около 4 миллионов кубометров). Все три водохранилища – естественного стока.Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, полностью заполнены водой впервые за два года. Все водохранилища Крыма к началу весны благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года на эту же дату и на 28,4 миллиона кубометров больше, чем месяц назад, сообщил ранее крымский гидрометцентр.

https://ria.ru/20220311/kanal-1777664203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

симферополь, общество