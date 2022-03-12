https://ria.ru/20220312/vk-1777873765.html

VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса

VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 12.03.2022

VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса

VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса в принадлежащей компании социальной сети "ВКонтакте", которое поможет максимально эффективно... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:13

2022-03-12T21:13

2022-03-12T21:43

владимир путин

общество

россия

facebook

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса в принадлежащей компании социальной сети "ВКонтакте", которое поможет максимально эффективно настроить все процессы на платформе, говорится в сообщении VK."Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу (во "ВКонтакте" - ред.) и организовать все процессы", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что дополнительно усилили службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений. "Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе "ВКонтакте для бизнеса" - уточнили в VK.По сообщению компании, сохранить существующих подписчиков с других платформ можно с помощью коротких ссылок и генераторов QR-кодов.На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого - в воскресенье - китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).В пятницу Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.

https://ria.ru/20220309/vkontakte-1777347267.html

https://ria.ru/20220312/uvedomlenie-1777872595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, общество, россия, facebook, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, соцсети