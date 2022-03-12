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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/video-1777807806.html
Минобороны опубликовало видео поражения украинской БМП "Краснополем"
Минобороны опубликовало видео поражения украинской БМП "Краснополем" - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны опубликовало видео поражения украинской БМП "Краснополем"
Минобороны РФ опубликовало видео поражения боевой машины пехоты (БМП) Украины управляемым снарядом калибра 152-мм "Краснополь". РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:14
2022-03-12T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео поражения боевой машины пехоты (БМП) Украины управляемым снарядом калибра 152-мм "Краснополь".Согласно подписи, "министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь"."Краснополь", например, применяется самоходными гаубицами "Мста-С" и может с высокой точностью поражать цели на дальности до 25 километров. Снаряд наводится по лазерному лучу.На видео демонстрируются кадры с беспилотника, зависшего над населенным пунктом. Затем показано точное попадание снаряда в корпус бронемашины ВСУ с последующим взрывом. Снаряды такого калибра с гарантией разрушают такие объекты, как БМП, до тла.
https://ria.ru/20220312/udar-1777801310.html
украина
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Поражение боевых машин в поселке Липовка. Кадры Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Высокоточный артиллерийский боеприпас наводимый по лазерному лучу с ювелирной точностью поражает бронированный объект уничтожив огневую позицию ВСУ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, вооруженные силы украины
11:14 12.03.2022 (обновлено: 12:15 12.03.2022)
 
Минобороны опубликовало видео поражения украинской БМП "Краснополем"

Минобороны опубликовало видео поражения украинской БМП управляемым снарядом "Краснополь"

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео поражения боевой машины пехоты (БМП) Украины управляемым снарядом калибра 152-мм "Краснополь".
Согласно подписи, "министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь".
"Краснополь", например, применяется самоходными гаубицами "Мста-С" и может с высокой точностью поражать цели на дальности до 25 километров. Снаряд наводится по лазерному лучу.
На видео демонстрируются кадры с беспилотника, зависшего над населенным пунктом. Затем показано точное попадание снаряда в корпус бронемашины ВСУ с последующим взрывом. Снаряды такого калибра с гарантией разрушают такие объекты, как БМП, до тла.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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