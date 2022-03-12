https://ria.ru/20220312/video-1777793260.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52 - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52
Российское Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники вооруженных сил Украины ударными вертолётами Ка-52. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:57
2022-03-12T08:57
2022-03-12T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
украина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники вооруженных сил Украины ударными вертолётами Ка-52."Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот", — указывается в описании к ролику.На кадрах демонстрируется взлёт четырёх вертолетов, оснащённых неуправляемыми реактивными снарядами, а также управляемыми ракетами "Вихрь". Затем показан их полет над населенным пунктом.После показывается запись с прицелов перед ударом неуправляемыми ракетами по украинской колонне на дороге. Также запечатлено точное попадание ракеты "Вихрь" в гусеничную бронемашину, предположительно, БМП-2.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР. Как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220312/karta-1777785580.html
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Уничтожение вертолетами Ка-52 бронетехники ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронетехники ВСУ. Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах. Для уничтожения объектов применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.
2022-03-12T08:57
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", украина
08:57 12.03.2022 (обновлено: 10:20 12.03.2022)
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской техники ударными вертолетами Ка-52