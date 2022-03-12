https://ria.ru/20220312/video-1777793260.html

Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52

Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52 - РИА Новости, 12.03.2022

Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52

Российское Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники вооруженных сил Украины ударными вертолётами Ка-52. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:57

2022-03-12T08:57

2022-03-12T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

украина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники вооруженных сил Украины ударными вертолётами Ка-52."Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот", — указывается в описании к ролику.На кадрах демонстрируется взлёт четырёх вертолетов, оснащённых неуправляемыми реактивными снарядами, а также управляемыми ракетами "Вихрь". Затем показан их полет над населенным пунктом.После показывается запись с прицелов перед ударом неуправляемыми ракетами по украинской колонне на дороге. Также запечатлено точное попадание ракеты "Вихрь" в гусеничную бронемашину, предположительно, БМП-2.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР. Как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220312/karta-1777785580.html

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украина

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Влада Копылова

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Уничтожение вертолетами Ка-52 бронетехники ВСУ Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронетехники ВСУ. Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах. Для уничтожения объектов применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты. 2022-03-12T08:57 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", украина