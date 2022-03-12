https://ria.ru/20220312/valyuta-1777778000.html

Аналитик обозначил плюсы и минусы открытия валютного счета

Аналитик обозначил плюсы и минусы открытия валютного счета - РИА Новости, 12.03.2022

Аналитик обозначил плюсы и минусы открытия валютного счета

В условиях кризиса, как и в спокойные времена валютные счета весьма актуальны – они позволяют минимизировать страновые риски. Но у них есть как плюсы, так и... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T02:13

2022-03-12T02:13

2022-03-12T02:13

экономика

россия

китай

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В условиях кризиса, как и в спокойные времена валютные счета весьма актуальны – они позволяют минимизировать страновые риски. Но у них есть как плюсы, так и минусы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.Он высказал мнение, что сейчас актуальны счета в юанях, поскольку Китай не накладывал никаких ограничений на выдачу бумажной валюты. "Ряд банков в последние дни анонсировал интересные предложения по открытию депозита в юанях", - подчеркнул эксперт.Однако всегда следует помнить, что, открывая валютный счет, вы берете на себя курсовые риски. Чтобы их снизить, следует открывать счета в разных валютах и постоянно следить за курсами. При этом большинство развитых стран поддерживают санкции против РФ и запретили доставлять в нашу страну банкноты, поэтому со счетами в долларах и евро возможны проблемы, заключил он.

https://ria.ru/20220311/valyuta-1777774029.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, санкции в отношении россии