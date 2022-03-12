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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/uregulirovanie-1777850077.html
Израиль может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Киев
Израиль может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Киев - РИА Новости, 12.03.2022
Израиль может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Киев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции иностранным журналистам, что премьер Израиля Нафтали Беннет может сыграть важную роль в... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:26
2022-03-12T18:44
в мире
украина
владимир зеленский
россия
израиль
нафтали беннет
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции иностранным журналистам, что премьер Израиля Нафтали Беннет может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, и Израиль может быть среди стран-гарантов безопасности."Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, считаю ли я, что среди стран должен быть Израиль? Однозначно... Мы позитивно относимся к посредничеству кого-либо, но я не называю Беннета кем-то, он может сыграть важную роль ", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, израиль, нафтали беннет, владимир путин, киев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
17:26 12.03.2022 (обновлено: 18:44 12.03.2022)
 
Израиль может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, заявил Киев

Зеленский: премьер Израиля Беннет может сыграть важную роль в урегулировании на Украине

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции иностранным журналистам, что премьер Израиля Нафтали Беннет может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, и Израиль может быть среди стран-гарантов безопасности.
"Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, считаю ли я, что среди стран должен быть Израиль? Однозначно... Мы позитивно относимся к посредничеству кого-либо, но я не называю Беннета кем-то, он может сыграть важную роль ", - заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 17:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 18:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что на Украине есть проблема с наполнением бюджета
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияИзраильНафтали БеннетВладимир ПутинКиевВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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