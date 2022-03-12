https://ria.ru/20220312/ukraina-1777875770.html

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны - РИА Новости, 12.03.2022

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:31

2022-03-12T21:31

2022-03-12T22:24

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.В ведомстве отметили, что вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, а также уничтожают объекты жизнеобеспечения. Люди находятся в нечеловеческих условиях: у них нет тепла, электричества, водоснабжения, продуктов и лекарств.По словам генерала, тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе, националисты удерживают сотни тысяч людей, в том числе и иностранцев. Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220312/oruzhie-1777876982.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население 2022-03-12T21:31 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины