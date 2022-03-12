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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777875770.html
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны - РИА Новости, 12.03.2022
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:31
2022-03-12T22:24
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.В ведомстве отметили, что вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, а также уничтожают объекты жизнеобеспечения. Люди находятся в нечеловеческих условиях: у них нет тепла, электричества, водоснабжения, продуктов и лекарств.По словам генерала, тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе, националисты удерживают сотни тысяч людей, в том числе и иностранцев. Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220312/oruzhie-1777876982.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР
Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины
21:31 12.03.2022 (обновлено: 22:24 12.03.2022)
 
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны

Минобороны: гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Гуманитарная ситуация на Украине к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов", — рассказал он.
В ведомстве отметили, что вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, а также уничтожают объекты жизнеобеспечения. Люди находятся в нечеловеческих условиях: у них нет тепла, электричества, водоснабжения, продуктов и лекарств.
По словам генерала, тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе, националисты удерживают сотни тысяч людей, в том числе и иностранцев.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 21:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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