21:31 12.03.2022 (обновлено: 22:24 12.03.2022)
Гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться, заявило Минобороны
Минобороны: гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Гуманитарная ситуация на Украине к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов", — рассказал он.
В ведомстве отметили, что вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, а также уничтожают объекты жизнеобеспечения. Люди находятся в нечеловеческих условиях: у них нет тепла, электричества, водоснабжения, продуктов и лекарств.
По словам генерала, тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе, националисты удерживают сотни тысяч людей, в том числе и иностранцев.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.