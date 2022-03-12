https://ria.ru/20220312/ukraina-1777869845.html

ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, заявил Боррель

ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, заявил Боррель - РИА Новости, 12.03.2022

ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, заявил Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вмешиваться в... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T20:39

2022-03-12T20:39

2022-03-12T20:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

вооруженные силы рф

россия

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АНТАЛЬЯ, 12 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, будет наносить ущерб экономике России.По его словам, "все пытаются найти сложный баланс"."С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой мы пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину",- отметил Боррель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, вооруженные силы рф, россия, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр