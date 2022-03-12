ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, заявил Боррель
Глава Евродипломатии Боррель: ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
АНТАЛЬЯ, 12 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, будет наносить ущерб экономике России.
"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путем. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать (Киев -ред.). Мы должны нанести ущерб их (России -ред.) экономике, чтобы они не могли продолжать войну"- приводит слова Борреля CNN Türk.
По его словам, "все пытаются найти сложный баланс".
"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой мы пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину",- отметил Боррель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.