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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777869845.html
ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, заявил Боррель
ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, заявил Боррель - РИА Новости, 12.03.2022
ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, заявил Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вмешиваться в... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:39
2022-03-12T20:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
вооруженные силы рф
россия
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АНТАЛЬЯ, 12 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, будет наносить ущерб экономике России.По его словам, "все пытаются найти сложный баланс"."С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой мы пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину",- отметил Боррель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, вооруженные силы рф, россия, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр
20:39 12.03.2022
 
ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, заявил Боррель

Глава Евродипломатии Боррель: ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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АНТАЛЬЯ, 12 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, будет наносить ущерб экономике России.
"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путем. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать (Киев -ред.). Мы должны нанести ущерб их (России -ред.) экономике, чтобы они не могли продолжать войну"- приводит слова Борреля CNN Türk.
По его словам, "все пытаются найти сложный баланс".
"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой мы пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину",- отметил Боррель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы РФРоссияЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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